這週還是有得追！李準基、文彩元主演《惡之花》按原定計劃播出第9、10集，但...下週只會播出1集！
韓劇 2020年8月25日 星期二12:03 Yuan
幸好沒有讓大家卡在第8集 XD 這週還可以先知道一下劇情！
由李準基、文彩元、張熙軫、徐賢宇等人主演的tvN《惡之花》講述男主角為了隱藏殘酷過去而改變身份與追蹤其過去的重案組刑警妻子之間，守護愛情及隱藏真相的懸疑愛情故事。緊湊、燒腦的劇情，加上演員們精湛的演技，受到許多觀眾們的喜愛，相信有不少人現在都在追這一部吧？（延伸閱讀： 《惡之花》第8集：兇手之謎）
近日，因為韓國疫情再度爆發，也有藝人被確診，數個劇組停工隔離。考慮到工作人員、演員們的健康，CJ ENM旗下的製作公司Studio Dragon已暫停所有拍攝，tvN《惡之花》、OCN《Missing：他們存在過》等都已全面中斷拍攝。
不過...這週還是有得追，第9集、第10集將按原定計劃在26日、27日播出，下禮拜只會播一集，2日播出第11集，3日則會播出特別節目。雖然《惡之花》已經拍攝到尾聲，但...停止拍攝似乎也是有受到點影響，不管怎樣還是健康最重要啊！
（圖：tvN）
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