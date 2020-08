連四天超過200名確診者!首都圈考慮提升到防疫第三階段 《Running Man》是什麼挑戰讓李光洙和劉大神太害怕,紛紛向觀眾們道歉!? 就是明天!金曜漢與 Zion.T 合作 攜告白歌〈No More〉隻身出道 《玩什麼好呢?》李孝利想用「毛」當藝名!SNS遭中國網友灌爆:「姊姊...我脫粉了,這不是可以開玩笑的」 超猛!EXO 伯賢創 SM 新紀錄 獲頒公司感謝狀 金惠奫確定出演JTBC新劇《雪花蓮》!聯手BLACKPINK Jisoo&《SKY Castle》製作組,有望搭檔丁海寅! SHINee 泰民將發行首張正規專輯 收錄 9 首風格殊異的作品! BTS防彈少年團公開新版本〈Dynamite〉音源 今晚還有另一支 MV! CLC 將攜〈HELICOPTER〉回歸!達文西直升機暗藏什麼含義? 金泰璃這條新裙子是拿了爸爸的西裝褲偷改的?太有設計感了吧 BLACKPINK 公開新歌預告 Selena Gomez 告白「我一直是妳們的粉絲」! 《保健老師安恩英》中字預告:鄭有美變身看得見鬼的怪老師,南柱赫成為她的充電器!? 洪瑞珍也新出一款鮮奶茶...在CU便利店就可以喝到! 韓國疫情再度爆發!《Running Man》停錄《惡之花》停拍 BTS防彈少年團V「嗖」的一下從眼前閃過!是雕塑在走路啊♥ 《玩什麼好呢?》知美劉個別面談「退貨遠征隊」:李孝利「未婚但有同居男友,需要安排婦產科行程」 是賭徒也是檢察官!《秘密森林2》中曹承佑最具代表性的BEST 4作品,演什麼像什麼~ BTS防彈少年團JIMIN的鼻子上什麼時候長了一顆痣? 【投稿】《惡之花》第八集:兇手之謎

BLACKPINK 即將發行新歌 "Ice Cream",在公開 MV 預告片前,她們先釋出了一小段和 Selena Gomez 互動的特別紀錄!

YG Entertainment 於 23 日晚間公開了 BLACKPINK 新歌 “Ice Cream” 的首支預告片,搶先揭曉四人和本次合作對象 Selena Gomez 視訊連線時的情況。



Selena Gomez 跟 BLACKPINK 說:「我真的很興奮,因為我一直以來都是妳們的粉絲,和妳們合作對我來說是個很大的夢想,我真的等不及了!」BLACKPINK 聞言後也非常驚喜。儘管這段影片只有短短 27 秒,也並未揭曉太多新歌的資訊和旋律,依然在公開半天內便吸引逾 100 萬人次觀看。

BLACKPINK 今天已公開 Jisoo 的最新概念照,並將於 28 日下午 1 點(韓國時間)在全球同步發行 “Ice Cream”,這首歌是否會和 "How You Like That" 一樣迅速橫掃各國排行榜呢?就讓我們拭目以待吧!



(照片或影片來源:YG Entertainment)

