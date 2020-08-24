BLACKPINK 公開新歌預告　Selena Gomez 告白「我一直是妳們的粉絲」！

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BLACKPINK 即將發行新歌 "Ice Cream"，在公開 MV 預告片前，她們先釋出了一小段和 Selena Gomez 互動的特別紀錄！

YG Entertainment 於 23 日晚間公開了 BLACKPINK 新歌 “Ice Cream” 的首支預告片，搶先揭曉四人和本次合作對象 Selena Gomez 視訊連線時的情況。



Selena Gomez 跟 BLACKPINK 說：「我真的很興奮，因為我一直以來都是妳們的粉絲，和妳們合作對我來說是個很大的夢想，我真的等不及了！」BLACKPINK 聞言後也非常驚喜。儘管這段影片只有短短 27 秒，也並未揭曉太多新歌的資訊和旋律，依然在公開半天內便吸引逾 100 萬人次觀看。

BLACKPINK 今天已公開 Jisoo 的最新概念照，並將於 28 日下午 1 點（韓國時間）在全球同步發行 “Ice Cream”，這首歌是否會和 "How You Like That" 一樣迅速橫掃各國排行榜呢？就讓我們拭目以待吧！



（照片或影片來源：YG Entertainment）

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