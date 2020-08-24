BLACKPINK 公开新歌预告 Selena Gomez 告白「我一直是你们的粉丝」！
KPOP 2020年8月24日 星期一10:55 施乃琪
BLACKPINK 即将发行新歌 "Ice Cream"，在公开 MV 预告片前，她们先释出了一小段和 Selena Gomez 互动的特别纪录！
YG Entertainment 於 23 日晚间公开了 BLACKPINK 新歌 “Ice Cream” 的首支预告片，抢先揭晓四人和本次合作对象 Selena Gomez 视讯连线时的情况。
Selena Gomez 跟 BLACKPINK 说：「我真的很兴奋，因为我一直以来都是你们的粉丝，和你们合作对我来说是个很大的梦想，我真的等不及了！」BLACKPINK 闻言后也非常惊喜。尽管这段影片只有短短 27 秒，也并未揭晓太多新歌的资讯和旋律，依然在公开半天内便吸引逾 100 万人次观看。
BLACKPINK 今天已公开 Jisoo 的最新概念照，并将於 28 日下午 1 点（韩国时间）在全球同步发行 “Ice Cream”，这首歌是否会和 "How You Like That" 一样迅速横扫各国排行榜呢？就让我们拭目以待吧！
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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