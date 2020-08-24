《保健老師安恩英》中字預告：鄭有美變身看得見鬼的怪老師，南柱赫成為她的充電器！？
韓劇 2020年8月24日 星期一10:13 MiJimin
（最新預告）這些”果凍鬼怪”太可愛了啦，一點都不可怕～XD，而且鄭有美也怪～美～的～！！！ （新劇：非常校護檔案）
Netflix 公開了新劇《保健老師安恩英》（非常校護檔案）的中字預告，奇幻詭異又可愛的畫風，吸引了大家的注意。
《保健老師安恩英》是一部驅魔奇幻喜劇，講述一位名字平凡無奇，卻有著超強捉鬼能力的保健老師（校護），在新任職的高中裡發現了一些非比尋常的神秘事件，用新穎有趣的方式驅魔的故事。
▼首波中字預告公開，鄭有美的舉止行為相當怪異，但其實是因為她必須要除掉那些常人看不見的東西，而在她最累的時候，出現了如同充電器、能夠補充她能量的南柱赫…，兩人決定要一起攜手驅魔～：
【人物簡介】
▼鄭有美飾演保健老師「安恩英」，能夠看見凡人看不到的特殊現象，善用自己的本事兼職擔任抓鬼驅魔師，是個勇敢又開朗的人物。
▼南柱赫飾演漢語老師「洪仁表」，外型帥氣迷人，小時候因為交通事故而瘸了一條腿，後來到爺爺創辦的學校工作，等同於是學校的掌權者，和安恩英一起解決學校所遇到的問題。
《保健老師安恩英》將在9月25日首播。
（圖：官方劇照／Netflix Asia）
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