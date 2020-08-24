連四天超過200名確診者！首都圈考慮提升到防疫第三階段 《Running Man》是什麼挑戰讓李光洙和劉大神太害怕，紛紛向觀眾們道歉！？ 就是明天！金曜漢與 Zion.T 合作 攜告白歌〈No More〉隻身出道 《玩什麼好呢？》李孝利想用「毛」當藝名！SNS遭中國網友灌爆：「姊姊...我脫粉了，這不是可以開玩笑的」 超猛！EXO 伯賢創 SM 新紀錄 獲頒公司感謝狀 金惠奫確定出演JTBC新劇《雪花蓮》！聯手BLACKPINK Jisoo&《SKY Castle》製作組，有望搭檔丁海寅！ SHINee 泰民將發行首張正規專輯 收錄 9 首風格殊異的作品！ BTS防彈少年團公開新版本〈Dynamite〉音源 今晚還有另一支 MV！ CLC 將攜〈HELICOPTER〉回歸！達文西直升機暗藏什麼含義？ 金泰璃這條新裙子是拿了爸爸的西裝褲偷改的？太有設計感了吧 BLACKPINK 公開新歌預告 Selena Gomez 告白「我一直是妳們的粉絲」！ 《保健老師安恩英》中字預告：鄭有美變身看得見鬼的怪老師，南柱赫成為她的充電器！？ 洪瑞珍也新出一款鮮奶茶...在CU便利店就可以喝到！ 韓國疫情再度爆發！《Running Man》停錄《惡之花》停拍 BTS防彈少年團V「嗖」的一下從眼前閃過！是雕塑在走路啊♥ 《玩什麼好呢？》知美劉個別面談「退貨遠征隊」：李孝利「未婚但有同居男友，需要安排婦產科行程」 是賭徒也是檢察官！《秘密森林2》中曹承佑最具代表性的BEST 4作品，演什麼像什麼～ BTS防彈少年團JIMIN的鼻子上什麼時候長了一顆痣？ 【投稿】《惡之花》第八集：兇手之謎

（最新預告）這些”果凍鬼怪”太可愛了啦，一點都不可怕～XD，而且鄭有美也怪～美～的～！！！ （新劇：非常校護檔案）

Netflix 公開了新劇《保健老師安恩英》（非常校護檔案）的中字預告，奇幻詭異又可愛的畫風，吸引了大家的注意。

《保健老師安恩英》是一部驅魔奇幻喜劇，講述一位名字平凡無奇，卻有著超強捉鬼能力的保健老師（校護），在新任職的高中裡發現了一些非比尋常的神秘事件，用新穎有趣的方式驅魔的故事。



▼首波中字預告公開，鄭有美的舉止行為相當怪異，但其實是因為她必須要除掉那些常人看不見的東西，而在她最累的時候，出現了如同充電器、能夠補充她能量的南柱赫…，兩人決定要一起攜手驅魔～：



【人物簡介】

▼鄭有美飾演保健老師「安恩英」，能夠看見凡人看不到的特殊現象，善用自己的本事兼職擔任抓鬼驅魔師，是個勇敢又開朗的人物。



▼南柱赫飾演漢語老師「洪仁表」，外型帥氣迷人，小時候因為交通事故而瘸了一條腿，後來到爺爺創辦的學校工作，等同於是學校的掌權者，和安恩英一起解決學校所遇到的問題。



《保健老師安恩英》將在9月25日首播。

（圖：官方劇照／Netflix Asia）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞