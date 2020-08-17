鬼門將開……新劇《韓國都市怪談》本週8/20上檔，預告就嚇壞人！
韓劇 2020年8月17日 星期一09:00 草莓
Blue Monday 先來看一則毛骨悚然的消息……
本週三（19日）為農曆七月初一，也就是鬼門開的日子，說到鬼月就是要看一些鬼片應景……Netflix影集《韓國都市怪談》（도시괴담；Goedam）即將在本週四（20日）上線，光是預告就讓人驚嚇十足！
《韓國都市怪談》分8集，共8個令人毛骨悚然的故事，包括「為了吸引人氣，直播主在直播節目上演奇怪畫面」、「刑警在發現白骨的電梯裡，看見他人看不見的東西」、「深夜，計程車司機載著不斷重複同樣話語的奇怪女人」……
宇宙少女成員雪娥、李玹珠、宋彩允等人均參與演出。目前釋出的預告中（須上Netflix觀看），畫面相當驚悚，有身體凹折的人（鬼？）、像蜘蛛般爬行的人、雙瞳之人……題材不乏校園、刑偵與宗教，相當多元。
不論是電影還是電視劇，韓國在靈異題材上的視覺效果都是相當受推崇的，待到鬼門開後，不妨窩在房間關掉電燈，收看《韓國都市怪談》吧……
（圖：Netflix）
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