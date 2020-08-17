[雷]《惡之花》被李準基冒用身分的他是誰？好久不見雕刻美男金智勳！

[有雷]《惡之花》在上周播出至第六集，原本恩愛的夫妻智媛（文彩元飾）與熙成（李準基飾）的感情似乎開始變化，而呼之欲出的角色，也就是真正的白熙成，目前是一個臥床的植物人，第六集終於正面登場，原來是雕刻美男金智勳。
金智勳從2002年開始演出電視劇，大部分以家庭劇長劇走紅，外型相當帥氣因此常演出富二代的角色，曾與朴信惠合作演出《鄰家花美男》，以及與吳漣序搭檔《來了！張寶利》，時常演出深情男二的他，2018年也演出長劇《富家公子》，而本次他也加入了《惡之花》的演出，令人期待。
《惡之花》從第一集開始就說明，李準基真正的名字是都賢秀，而為了銷聲匿跡他用了其他人的身分而生活著，並結婚生子。李準基目前擁有一對假父母而改名為白熙成，在第三集中也揭開了真正的白熙成另有其人，目前正臥床在家中密室。第六集的一開始也交代了當年他如何與都賢秀相遇，當年頂著一頭金髮的金智勳，在大雨的夜裡開著車，一邊講電話而不慎撞上了從路邊跑出來的李準基。
金智勳時常透過IG與粉絲們互動，目前的他正留著一頭長髮，偶爾把頭髮紮起來綁著馬尾，五官也更加明顯帥氣，與之前短髮富二代的造型相差很多，私下的他也總是打扮休閒隨興。
在《惡之花》首播時金智勳就先跟大家預告：「雖然我會在第三集才登場，不過大家還是要從頭開始看喔！」並且時常更新照片提醒大家收看《惡之花》。他也提到去年12月這部戲就已完成選角，他也為此角色做出許多努力，還請大家期待他的演出。
照片：TVDaily、金智勳IG
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