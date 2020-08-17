能唱能跳又能演！原來是idol出身的5位偶像演員，演技＆歌唱實力雙棲～

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如此多才多藝的偶像們，怎麼能不支持呢！

IU

從2011年的《夢想起飛Dream High》就開始嶄露演技的IU，一直以來都用他的演技證明自己，也演出過許多膾炙人口的作品，包含《製作人們》、《我的大叔》、《德魯納飯店》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！）等，想看到IU實力派的演技，就不要錯過這些作品～



Apink成員鄭恩地

Apink出身的鄭恩地，讓大家發現她實力演技的戲劇，當然是2012年的《請回答1997》，劇裡破格的演出，擺脫大眾對於女主角的印象，展現出最有魅力的真實感，講起方言來更是口氣十足！



2PM成員李俊昊

野獸派偶像2PM的俊昊，穿上西裝打起領帶，化身為檢察官在韓劇《金科長》中，表現相當出色的演技，實力一點也不輸給男主角南宮珉，給大家留下深刻的回憶，而目前正在服兵役的他，期盼可以健健康康的歸來！



少女時代成員潤娥

本身對於唱歌跟舞蹈都非常有實力的潤娥，也是靠著自己的努力來琢磨表演技巧，演出過許多票房不錯的電影《極限逃生》、《機密同盟》，讓大家看見她細緻的演技，更使她獲得許多電影獎項的提名＆獲獎！



任時完

提到時完就不能不提到2014年的《未生》，由人氣網漫改編的電視劇，在裡面演出主角張克萊，細膩的演出展現更讓觀眾入戲，更加投入於劇情裡，也讓時完獲得超高的人氣，真的是看過就不會忘的一部好劇～



(圖：IG@dlwlrma、tvN、IG@e2jh、IG@yoona__lim)

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