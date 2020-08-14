【韓綜《我獨自李食堂》 盡顯李壽根一人的綜藝魅力】

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一個人，要當主持、同時也要負責烹調，另外更要兼為諧星為觀眾帶來歡笑，小一點獨腳戲的綜藝能力也不行，他是如何做到的？

最近先在 tvN 首播特別版本，其後在 YouTube 頻道《頻道十五夜》（채널십오야）播出完整片段，由韓國殿堂級綜藝節目 PD 羅䁐錫新製作的新節目《我獨自李食堂》（나홀로 이식당），當中作為節目內唯一的主持，韓國著名諧星李壽根（이수근）一邊要負責烹調，另一邊也要跟製作幕後團隊交談，同一時間他也要為在屏幕前的觀眾引笑，《我獨自李食堂》絕對能盡顯出他作為資深綜藝人，那種獨一無二「果然是李壽根」的綜藝感魅力所在。



去年 9 月以《新西遊記外傳：一日三餐——去冰島的三餐》開始，PD 羅䁐錫推出了一系列以短片形式製作的新類型綜藝節目。在經歷《煮泡麵的男人》、《麻浦帥小伙》與《三時四餐》等，在電視台上播出 5 分鐘精華，其後再在 YouTube 頻道上播出 15 分鐘完整版本的破格新嘗試後，剛剛於上周隆重推出了叫人引頸以待的《我獨自李食堂》，首播後亦成功俘獲了大量觀眾的歡心。



按照當初與觀眾的約定，李壽根與殷志源為了履行 YouTube 頻道 《Channel NaNaNa 》（채널나나나）（《頻道十五夜》的前身）的訂閱者突破 100 萬人的承諾，必須去月球旅行。 但是要付諸實施，原來每人應付的開支，高達 $8,000 億韓元以上的天文數字。因應現實局限，殷志源和水晶男孩的同事們，便先一起參與製作了《三時四餐》（삼시네세끼）。

而另一位主持人李壽根，便曾經因為在《姜食堂》節目中，一人包攬了點單、洗碗與其他雜項工作，一人分飾 10 個以上的角色，盡顯個人能力，而且在第三季最後一集中，李壽根也曾提起他有意單人運營餐廳，並獨自主持一個烹調個人秀節目。結果，PD 羅䁐錫便以此概念，伙拍李壽根製作了這個《我獨自李食堂》的應約新項目，且讓他終於成功擁有一個以自己名字命名的餐廳。



但跟《姜食堂》不同，當時李壽根與姜鎬童、殷志源與宋旻浩等人共同營運餐廳，如今他卻是獨自在江原道的山區，需要一個人整理食物材料、製作鐵鍋飯、預備各種主菜和菜餚等工作。之前在《姜食堂》中完全沒有參與菜單料理的他，頃刻眼前便要面對一個人要完成所以料理工作，對他而言絕不簡單。

李壽根因而便找來了烹調專家，於 SBS 電視台主持協助食店改良食物質素綜藝節目《白種元的胡同餐館》（백종원의 골목식당）的白種元，諮詢一下他的專業意見。但當得知要一個人經營一間餐廳，資深得如白種元也表示這絕對超出了自己能力範圍以外。所以，在久經白老師的調較下，李壽根因而放棄了以燒烤作主食，改以簡單的雜拌泡菜、番薯片，再配上易處理的各種小菜餚，成為「李食堂」的主要餐點食物。

向來跟姜鎬童被視為靈魂拍擋的李壽根，近來他多走出新的綜藝路線，例如在《都市漁夫 2》與《去冰島的三餐》，他都跟不同新伙伴，挑戰了新的嘗試。但跟《去冰島的三餐》中有殷志源不一樣，這次《我獨自李食堂》他卻需要完全「獨腳戲」地一人主持整個節目，雖然時間不長，只有 15 分鐘，但要沒有冷場，把每一分每一秒都填滿內容，且又要一人同時處理招呼客人、預備菜餚、烹調、跟節目製作人對話之餘，更要把自己的幽默感在鏡頭前，以富綜藝感的方式后觀眾即時散發，這次李壽根證明出他絕對是韓國綜藝界中首屈一指的全面「藝能人」。



而先是電視台播出 5 分鐘的精華，其後再在 YouTube 頻道上播出 10 數分鐘的完整節目內容，這種作為近來韓國綜藝節目的新製作嘗試，也是印證出韓綜也在與時並進，適應當下 2020 年韓國觀眾收看綜藝節目的新習慣，從而順應潮流，推出這種嶄新的節目模式。



像《去冰島的三餐》、《我獨自李食堂》，它們都是在 tvN 播出短片剪輯版，然後再在 PD 羅䁐錫自家的 YouTube 頻道《頻道十五夜》上播出完整內容，現在連主流電視台也陸續仿傚這種新模式，如 JTBC 的《認識的哥哥》推出放學後的全新活動節目，以姜鎬童學跳舞作外傳，它都是主力在 YouTube 頻道上才讓觀眾看到整個片段，而不是在電視節目內播出。



這種以約 10 數分鐘出現的新派韓綜內容，近來成為了新潮流。對節目製作而言，它可以給予一些新概念，一個新的試驗機會，因為昔日的傳統綜藝節目，必須是以一小時作基本製作框架，有既定的模式，變動的空間較少。但如今這種 10 數分鐘的新短片製作，沒有時間、形式與廣告的束縛，也可以為製作人帶來額外收益。

同時，跟當下的青年人習性一樣，如今他們也是以智能手機，欣賞大概只有數分鐘左右內容的短片，這種短片綜藝正好合乎他們的口味。而且觀眾們看過片段後，更可以即時地在影片下點讚或留下負評等反應，更能為製作人帶來嚮導的作用，實在是為韓綜帶來新轉變的良好契機。

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參考報導：https://bit.ly/2Pw2aI4 / https://bit.ly/3gLDJly

圖片來源：https://bit.ly/33zvXaI

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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