【韩综《我独自李食堂》 尽显李寿根一人的综艺魅力】

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一个人，要当主持、同时也要负责烹调，另外更要兼为谐星为观众带来欢笑，小一点独脚戏的综艺能力也不行，他是如何做到的？

最近先在 tvN 首播特别版本，其后在 YouTube 频道《频道十五夜》（채널십오야）播出完整片段，由韩国殿堂级综艺节目 PD 罗䁐锡新制作的新节目《我独自李食堂》（나홀로 이식당），当中作为节目内唯一的主持，韩国著名谐星李寿根（이수근）一边要负责烹调，另一边也要跟制作幕后团队交谈，同一时间他也要为在屏幕前的观众引笑，《我独自李食堂》绝对能尽显出他作为资深综艺人，那种独一无二「果然是李寿根」的综艺感魅力所在。



去年 9 月以《新西游记外传：一日三餐——去冰岛的三餐》开始，PD 罗䁐锡推出了一系列以短片形式制作的新类型综艺节目。在经历《煮泡面的男人》、《麻浦帅小伙》与《三时四餐》等，在电视台上播出 5 分钟精华，其后再在 YouTube 频道上播出 15 分钟完整版本的破格新尝试后，刚刚於上周隆重推出了叫人引颈以待的《我独自李食堂》，首播后亦成功俘获了大量观众的欢心。



按照当初与观众的约定，李寿根与殷志源为了履行 YouTube 频道 《Channel NaNaNa 》（채널나나나）（《频道十五夜》的前身）的订阅者突破 100 万人的承诺，必须去月球旅行。 但是要付诸实施，原来每人应付的开支，高达 $8,000 亿韩元以上的天文数字。因应现实局限，殷志源和水晶男孩的同事们，便先一起参与制作了《三时四餐》（삼시네세끼）。

而另一位主持人李寿根，便曾经因为在《姜食堂》节目中，一人包揽了点单、洗碗与其他杂项工作，一人分饰 10 个以上的角色，尽显个人能力，而且在第三季最后一集中，李寿根也曾提起他有意单人运营餐厅，并独自主持一个烹调个人秀节目。结果，PD 罗䁐锡便以此概念，伙拍李寿根制作了这个《我独自李食堂》的应约新项目，且让他终於成功拥有一个以自己名字命名的餐厅。



但跟《姜食堂》不同，当时李寿根与姜镐童、殷志源与宋旻浩等人共同营运餐厅，如今他却是独自在江原道的山区，需要一个人整理食物材料、制作铁锅饭、预备各种主菜和菜肴等工作。之前在《姜食堂》中完全没有参与菜单料理的他，顷刻眼前便要面对一个人要完成所以料理工作，对他而言绝不简单。

李寿根因而便找来了烹调专家，於 SBS 电视台主持协助食店改良食物质素综艺节目《白种元的胡同餐馆》（백종원의 골목식당）的白种元，谘询一下他的专业意见。但当得知要一个人经营一间餐厅，资深得如白种元也表示这绝对超出了自己能力范围以外。所以，在久经白老师的调较下，李寿根因而放弃了以烧烤作主食，改以简单的杂拌泡菜、番薯片，再配上易处理的各种小菜肴，成为「李食堂」的主要餐点食物。

向来跟姜镐童被视为灵魂拍挡的李寿根，近来他多走出新的综艺路线，例如在《都市渔夫 2》与《去冰岛的三餐》，他都跟不同新伙伴，挑战了新的尝试。但跟《去冰岛的三餐》中有殷志源不一样，这次《我独自李食堂》他却需要完全「独脚戏」地一人主持整个节目，虽然时间不长，只有 15 分钟，但要没有冷场，把每一分每一秒都填满内容，且又要一人同时处理招呼客人、预备菜肴、烹调、跟节目制作人对话之余，更要把自己的幽默感在镜头前，以富综艺感的方式后观众即时散发，这次李寿根证明出他绝对是韩国综艺界中首屈一指的全面「艺能人」。



而先是电视台播出 5 分钟的精华，其后再在 YouTube 频道上播出 10 数分钟的完整节目内容，这种作为近来韩国综艺节目的新制作尝试，也是印证出韩综也在与时并进，适应当下 2020 年韩国观众收看综艺节目的新习惯，从而顺应潮流，推出这种崭新的节目模式。



像《去冰岛的三餐》、《我独自李食堂》，它们都是在 tvN 播出短片剪辑版，然后再在 PD 罗䁐锡自家的 YouTube 频道《频道十五夜》上播出完整内容，现在连主流电视台也陆续仿效这种新模式，如 JTBC 的《认识的哥哥》推出放学后的全新活动节目，以姜镐童学跳舞作外传，它都是主力在 YouTube 频道上才让观众看到整个片段，而不是在电视节目内播出。



这种以约 10 数分钟出现的新派韩综内容，近来成为了新潮流。对节目制作而言，它可以给予一些新概念，一个新的试验机会，因为昔日的传统综艺节目，必须是以一小时作基本制作框架，有既定的模式，变动的空间较少。但如今这种 10 数分钟的新短片制作，没有时间、形式与广告的束缚，也可以为制作人带来额外收益。

同时，跟当下的青年人习性一样，如今他们也是以智能手机，欣赏大概只有数分钟左右内容的短片，这种短片综艺正好合乎他们的口味。而且观众们看过片段后，更可以即时地在影片下点赞或留下负评等反应，更能为制作人带来向导的作用，实在是为韩综带来新转变的良好契机。

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参考报导：https://bit.ly/2Pw2aI4 / https://bit.ly/3gLDJly

图片来源：https://bit.ly/33zvXaI

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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