Big Hit 突圍成功　2020 上旬業績創歷年最高！

從 2019 年底開始，世界各地陸續陷入一場影響深遠的疫情中，儘管防彈少年團、TXT⋯⋯等團的原定計劃也備受打擊，Big Hit Entertainment 仍寫下出色的業績！
Big Hit Entertainment 昨天（13 日）在線上舉行 2020 年上旬的企業簡報說明會，由創辦人房時爀分享今年的業績和未來規劃⋯⋯等，並透露這段時間的營業額為 2940 億韓元，其中利潤便高達 497 億韓元。
房時爀透露：「Big Hit 在這段時間更專注於本質，也就是粉絲以及我們所追求的內容。」上述業績來自於販售專輯和音源、線上公演、影像內容、官方商品⋯⋯等各種領域的收入，顯示出旗下藝人即使無法舉行實體 / 巡迴演出，透過多元化路徑接觸粉絲的策略依然成功，也因此突破了疫情的限制和打擊。
目前 Big Hit Entertainment 包含旗下品牌在內，共有防彈少年團、TXT、GFRIEND、NU’EST 和 SEVENTEEN 五組團體。而在韓國 2020 年上旬銷量前 100 名的專輯中，Big Hit 旗下藝人的銷量便佔了 40%，其中防彈少年團、SEVENTEEN 也分別拿下冠、亞軍。
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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