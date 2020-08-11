YG開始認真工作了嗎？樂童音樂家確定9月回歸...到年末為止將發表3次新曲，已經完成所有歌曲製作！
KPOP 2020年8月11日 星期二12:12 Yuan
樂童音樂家去年發行的歌都還在榜，這次會帶來什麼樣的歌曲，也令人期待！
今日（11日），YG娛樂方面表示：「樂童音樂家（AKMU）計畫從9月開始到年末為止，共分3次的形式發表新曲，目前已經完成所有歌曲的製作，為了展現獨有的多樣色彩，正在準備3部MV。」
這是樂童音樂家在去年10月發行第三張正規專輯《航海》以主打歌《HOW CAN I LOVE THE HEARTBREAK, YOU'RE THE ONE I LOVE》活動之後時隔11個月回歸，將以什麼樣的新曲回歸也備受關注。不少網友看到消息表示：「YG要說到做到啊」、「最近怎麼這麼有效率」、「終於要有新歌聽了」、「期待兄妹的新曲」等等。
而妹妹李秀賢日前出演了《Begin Again Korea》（韓國篇已經播出最後一集），在節目中也演唱了許多好聽的歌曲，不知道大家有沒有看節目呢？
（圖：YG、JTBC）
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