YG開始認真工作了嗎？樂童音樂家確定9月回歸...到年末為止將發表3次新曲，已經完成所有歌曲製作！

YG開始認真工作了嗎？樂童音樂家確定9月回歸...到年末為止將發表3次新曲，已經完成所有歌曲製作！

KPOP   2020年8月11日   星期二12:12   Yuan   2

樂童音樂家去年發行的歌都還在榜，這次會帶來什麼樣的歌曲，也令人期待！

今日（11日），YG娛樂方面表示：「樂童音樂家（AKMU）計畫從9月開始到年末為止，共分3次的形式發表新曲，目前已經完成所有歌曲的製作，為了展現獨有的多樣色彩，正在準備3部MV。」

這是樂童音樂家在去年10月發行第三張正規專輯《航海》以主打歌《HOW CAN I LOVE THE HEARTBREAK, YOU'RE THE ONE I LOVE》活動之後時隔11個月回歸，將以什麼樣的新曲回歸也備受關注。不少網友看到消息表示：「YG要說到做到啊」、「最近怎麼這麼有效率」、「終於要有新歌聽了」、「期待兄妹的新曲」等等。

而妹妹李秀賢日前出演了《Begin Again Korea》（韓國篇已經播出最後一集），在節目中也演唱了許多好聽的歌曲，不知道大家有沒有看節目呢？


（圖：YG、JTBC）

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留言/評論
  • Cl Cl
    希望能重组2NE1
    55分前
  • 陳俊諺
    我有看錯嗎？三部？
    1小時前
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