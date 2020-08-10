《金秘書為何那樣》朴敘俊、朴敏英「浪漫床戲」片段，在Youtube點擊率破億！現在看也是讓人臉紅心跳♥
韓劇 2020年8月10日 星期一13:20 Yuan
應該沒有人沒看過這段吧 >//< 趕緊再去複習一次啦！
由朴敘俊、朴敏英主演的《金秘書為何那樣》改編自同名漫畫，講述財閥二世、「裕明集團」副會長、顏值實力兼具的男主李英俊，和在他身邊如影隨形、既當秘書又當司機、能力滿分的9年女秘書金微笑的故事。
第13集中，金微笑主動來到副會長李英俊的家：「我不回家，會整晚和副會長在一起。」李英俊：「現在就這樣進到我家的話，今晚我無法調節速度，今晚...我絕對無法踩煞車。」兩人一路吻到了房間，李英俊將自己的衣服一件件脫掉，露出結實的胸膛，還甜蜜告白：「我愛你。」這段當時播出時，也引發不少討論，讓人臉紅、害羞啊（笑）！
在2年後，這段在Youtube點擊突破一億，真的很厲害！不少網友也留言：「It is 100 million now，this is crazy」、「Season 2 please」、「哇嗚～破億了！應該沒有人沒看過這個片段吧」、「居然都兩年了」、「這一對CP很可以啊」、「兩人真的好配」等等，大家就再去回顧一下啦！
（圖：tvN）
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