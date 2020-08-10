SuperM將於8月14日回歸！發表全新單曲《100》
KPOP 2020年8月10日 星期一11:59 Sani
這次的新歌《100》由成員Mark親自參與詞曲創作，讓人更加期待啊！
SuperM將於8月14日下午1點（EST北美東部時區14日0點，PST太平洋時區12日21點），通過FLO、Melon、Genie、iTunes、Apple Music、Spotify等平臺同時發佈新歌《100》。
這是SuperM在首張正規專輯《Super One》之後發行的第一首單曲，歌詞呈現了SuperM的消除不可能、盡全力向頂峰奔跑的能量，曲風是breakbeat，成員Mark親自參與了作詞和作曲。
包含《100》和即將公開的單曲《Tiger Inside》、正規一輯《Super One》在內，SuperM的作品一直在傳遞積極向上的資訊：我們全都是特別的-135 Super）的存在，每個人（One）都有自己的力量，讓我們用同一個（One）力量戰勝困難。
期待SuperM的回歸！
（圖源：SM）
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