呂珍九確定出演JTBC新劇《怪物》變身精英刑警！2021上半年開播
韓劇 2020年8月10日 星期一11:17 Sani
去年出演《成為王的男人》和《德魯納酒店》兩部大熱劇之後，呂珍九於近日接拍了JTBC的新劇《怪物》，飾演一名精英刑警！
《怪物》講述的是為抓住連鎖殺人犯而打破法律與原則的兩個男人的故事。 劇中不斷在發問：「怪物是誰? 是你嗎，還是我? 還是我們? 」細緻地追蹤刻畫人類隱藏在事件背後的多面性。 由《18歲的瞬間》沈娜妍導演和《Mad Dog》金秀珍編劇合力打造引人入勝的心理驚悚劇！
呂珍九在劇中飾演身懷秘密、被下派到地方派出所的精英刑警韓洙元（音），帥氣、有能力，父親是下一任警察廳長，原本人生一帆風順，直到發生一個意料之外的事件——李東植（申河均 飾）的人生被20年前的連鎖殺人案徹底改變，現在又出現了同樣的案件，連韓洙元也被捲入其中。
呂珍九將在劇中詮釋韓洙元大幅度的感情變化：「《怪物》不同於以往驚悚類型的獨特氛圍、有現實感的人物和感情結構吸引了我。 韓洙元玩世不恭、孤獨，但有著絕不動搖的內心，活在現實中。 很期待能讓大家看到我全新的一面。 」
《怪物》預計2021年上半年播出，大家也很期待啊！
（圖源：JANUS ENT，HODU Ent.）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞