人氣歌手 Gary 兒子的 IG 再次被盜：這已經是第六次了！（怒）
明星 2020年8月7日 星期五11:26 MiJimin
要不要這麼無聊！放過他們父子倆吧…。
Gary 最近和兒子姜好一起參加《超人回來了》，父子暖心互動也獲得更多的關注與喜愛，但兒子的 IG 再度被盜，讓夫妻倆相當苦惱，並發文斥責。
昨天 Gary 在自己的 IG 上發出了被盜的帳號，Gary 提醒大家道：「這是駭客入侵小好的帳號後，重新再製作的駭客帳號，絕對不要關注他喔！」
之後又以黑圖發文表示：「小好的帳號已經是第六次被駭客入侵了，找不到駭客，每次都沒有無預警的就被黑了，難道都沒有方法可以對付他們嗎？很感謝一直以來關愛且支持的粉絲們，也請大家不要再關注小好原來的帳號了。」
小好媽媽也另外找到了一個帳戶並緊急提醒大家：「這個帳號也是駭客，請不要關注他！」
其中也有許多父子美好的回憶，對於這樣的情況，粉絲們也表示相當無奈，並為 Gary 和小好加油，給出很多帳號管理上的建議。
（圖：kanggary_yangban．IG）
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