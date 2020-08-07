金牌绿叶演员！带你认识《虽然是精神病但没关系》《鸡不可失》的吴正世，你看过几部呢？
明星 2020年8月7日 星期五11:08 HARU
一下是黑社会老大、一下是棒球社社长，这样的演技根本无可挑剔！
即将迎来大结局的《虽然是精神病但没关系》，除了男女主角非常吸睛外，主角周围的角色也都受到许多关注，例如演出有自闭症文尚泰的吴正世，也是演技爆炸非常的入戏～
1997年就出道的吴正世，演出过无数的影视作品，例如《触及真心》中，饰演事务所代表的延俊奎，自恋又帅气的外表(？，就算与李栋旭对戏也存在感超强～
而《山茶花开时》带给观众超多欢笑的莫过於他饰演的卢圭泰了，在妻子面前和在外人面前两个不同的个性，吴正世却切换自如，展现出细腻的演技。
另外让人看见反转魅力的当然就是电影《鸡不可失》（港译：炸鸡特攻队）那个高冷却有点废的毒贩，外表看起来好像很有狠劲，却是手无缚鸡之力的小弱弱XD
演技如此无可挑剔的他，私底下恋爱的美谈也是众人皆知，小学就认识他的老婆，爱情长跑20年号结为夫妇，一直维持好感情到现在，或许就是如此坚定的爱情，一路支持著吴正世，让他更努力带给观众最好的作品！
(图：tvN、IG@praintpc_official、《鸡不可失》)
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Izzy Liew Chew Yi weii sangtae yuan lai is the Extreme Job de bad guy🤣🤣🤣
1小时前