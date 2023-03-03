韓政客將IU寫進情色同人小說，金憓秀&曹汝貞&Krystal也中招！作者理直氣壯：「創作自由」

近日，韓政黨候選人「張藝燦」被翻出過往黑歷史，原來他曾是網路小說作家，在作品中直接或間接提及知名女藝人、作為性幻想對象進行露骨描寫，引起各界熱議。

國民力量當候選人張藝燦（音）在2015年至2016年連載網路小說《江南華佗》，其中包含「醫生通過發生性關係為女藝人治病」的橋段。 小說男主是一名29歲的韓醫師，用發生性關係的方式治療身患絕症的女演員、因聲帶異常無法唱高音的女歌手，並與該歌手交往。



小說中這名女演員名為「金海秀」、是「擁有豐滿胸部的明星」，無不令人聯想到知名演員金憓秀。



而小說中的歌手名為「李知恩」，與歌手IU的本名相同。 文中描述「李知恩漲紅著臉完美消化了三段高音」，歌詞「I'm in my dream」與IU實際歌曲《Good Day》一模一樣，還詳細描寫了該歌手與男主角接吻的場面。



此外小說中還出現「草娥、Krystal、金汝貞」等名字，被指影射女團AOA前成員草娥、f(x)成員Krystal和《寄生上流》女演員曹汝貞。







不同黨派人士紛紛指責張藝燦將知名藝人作為性幻想對象，展開猛烈抨擊：「將這種骯髒想法寫成小說的人，真的能好好為國民執政嗎？ 如果擁有變態性取向的人實際掌權，國家會變成什麼樣？ 惡心到無法做出具體批評。」

IU粉絲會也在上月底發佈聲明，要求IU所屬社「對嚴重損害IU名譽的張藝燦候選人採取嚴厲措施、不要讓IU被政治利用」。

面對相關指責，當事人張藝燦非但沒有反省之意，還反駁稱這是表達和創作的自由，強調「並沒有給藝人造成損失」、「不可理喻」。 甚至反問：「這是100%虛構的小說，如果認為奇幻小說裡的魔法和武功都有問題，還能做出什麼電影、劇集、網漫、小說呢？」



장예찬 개신교 신자이자 목사 아들.

알페스 소설가 대표작 '색공학자' '강남화타'

이준석의 졸개에서..버림받음. https://t.co/Z5wRnwO7FR pic.twitter.com/U98MP9E3oW — 存在&時間 Being and Time (@Beingandtime27) February 26, 2023

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