[好片推薦]《魔鬼對決》下周上映觀前看點 ! 雖是動作爽片卻暗藏洋蔥

由兩大演技男星黃晸玟、李政宰共同演出的2020年強檔動作片《魔鬼對決》，即將於8月12日在台正式上映，先為大家整理觀前看點，以及除了亮眼大卡司以外，其他更加吸引觀眾們的關鍵。
＃全片充滿緊張追擊感，切勿錯過任何一個畫面
《魔鬼對決》劇情描述殺手仁南（黃晸玟飾）執行完最後一次任務，正想隱退之時，卻接到昔日戀人的求救聯絡，讓他直衝泰國，但殺手雷（李政宰飾）卻因兄弟被仁南殺害而誓言討回公道，仁南救人刻不容緩，雷卻急於為哥哥復仇，循線殺光所有仁南身邊的人，兩人的追擊誰更技高一籌？
＃全片殺人不眨眼卻不見噴濺的血腥感
《魔鬼對決》是殺手間的對決，自然有著許多打鬥與砍殺的血腥暴力場面，不過導演因為顧及到許多不喜血腥的觀眾層，這些殺人的鏡頭通常只透過聲音與表情演出，聽見了刀砍殺人體的聲音、血液大量流出的聲音等，卻沒有殘忍的血腥場面，出色的音效以及演員們的表情令觀眾們更加投入劇情，也不用擔心有噁心感。
＃主要演員們的出色表現
黃晸玟與李政宰在《闇黑新世界》後睽違七年的再度合作，《魔鬼對決》中從兩人無替身的華麗近身打鬥，到多人大規模的槍戰場面，令人目不暇給。尤其兩人各自面對面奔向對方決一死戰的眼神，更是本片一大看點，加上本片亮點朴正民，這一位可塑性極高的演員，每一次出現總令人眼睛一亮，這一次更是飾演一位跨性別者，他戴上俏麗假髮，總是穿著薄紗或是露出小蠻腰的上衣，常常翻白眼噘嘴喊著歐巴，雖然戲份不多卻有著極重要的存在感。
＃喜愛《即刻救援》與《大叔》的觀眾不可錯過
親情一向是近來韓片中不可或缺的一環。殺手之前他是一個爸爸，仁南知道了女兒的存在後，卻想結束孤單逃亡的生活，望向女兒的眼神展現鐵漢柔情。雖然自己正被追殺，不過他卻只朝向女兒飛奔，與時間賽跑的仁南與喪心病狂的雷，除了看到火拚的爽快場面以外，竟然還是需要帶上面紙的一部作品。《魔鬼對決》將於8月12日正式在台上映。
照片/影片：采昌國際多媒體
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究