集萬千男飯的嫉妒於一身！因為他「我姐姐是Arin，我的女性好友是曹柔理＆李彩演」
明星 2020年8月6日 星期四09:00 Rui
「我姐是女愛豆，我好友還是女愛豆」小編想OH MY GIRL Arin的弟弟可以那麼理直氣壯的說XD
能這麼理直氣壯地炫耀自己很有「女愛豆福」的估計只有OH MY GIRL Arin的弟弟了，這得讓多少男生們羨慕嫉妒恨啊？Arin的弟弟崔熙俊（音譯）雖然不是藝人，卻擁有愛豆黃金人脈，尤其是女愛豆。 高中畢業時，姐姐就親自到場慶祝他畢業，姐弟感情也是真的好。
崔熙俊上過《挑戰！Golden Bell》節目，在節目裡表示「看到姐姐被大家喜愛就會覺得很幸福」。姐姐的團隊出新歌，弟弟立馬SNS上做宣傳。 家族旅行時，也經常曬出和姐姐的合影，一看就是個寵姐好弟弟。
除了有個人氣愛豆姐姐，崔熙俊的女愛豆好友名單裡還有IZ*ONE的曹柔理和李彩演。《Produce 48》播出當時，崔熙俊就在SNS上幫曹柔理拉票，直指對方是自己的好友。曹柔理和李彩演進入最終出道名單時，他也不忘發SNS祝賀兩人，感謝網友們的支持。
長相頗有男愛豆氣質的崔熙俊最近還因為各種「女友視角照」成為網絡紅人，圈了不少少女粉絲。
「圖：SNS截圖、NATE PHOTOS」
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