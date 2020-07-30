《戀愛很麻煩但討厭孤單》智鉉寓回歸小螢幕成浪漫愛情專家
韓劇 2020年7月30日 星期四11:52 Erin
好久不見的智鉉寓即將以新作品《戀愛很麻煩但討厭孤單》回歸電視劇。
MBC Every1原創電視劇《戀愛很麻煩但討厭孤單》將於8月11日首播，播出前已先銷售製海外4個國家，預告將會是一齣浪漫的愛情大作。大家期待的也是男主角智鉉寓所飾演的車江宇一角，他在本次新作品中即將時而展現天真又單純的模樣，時而散發令女生心動的魅力。
相當擅長演出浪漫喜劇的智鉉寓，再度以愛情題材回歸令觀眾們期待，他曾在電視劇《老姑娘日記》《我的甜蜜都市》《仁顯皇后的男人》《Trot戀人》《Wanted》《生死決斷羅曼史》《悲傷時愛你》擔任主角演出，也受到許多觀眾們的喜愛。本次他也將與金素恩搭配演出。
而新作品《戀愛很麻煩但討厭孤單》製作團隊表示：「透過我們這次的作品將真實呈現愛情專家智鉉寓的能力，他所飾演的車江宇一角將展現少年與熟男合為一體的魅力，刺激著女生們母性本能想要保護他，他獨特的眼神表現與聲線魅力，以及殺人等級的笑容，請大家期待他的新作《戀愛很麻煩但討厭孤單》。」
MBC Every1原創電視劇《戀愛很麻煩但討厭孤單》劇情描述雖然想要戀愛，但又感受到嚴重壓力，要享受自由卻又討厭孤單的20〜30多歲的年輕人，同住在一個屋簷下的浪漫愛情故事，將於8月11日周二晚間10點50分首播。
照片: MBC Every1
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