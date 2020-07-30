《恋爱很麻烦但讨厌孤单》智铉寓回归小萤幕成浪漫爱情专家
韩剧 2020年7月30日 星期四11:52 Erin
好久不见的智铉寓即将以新作品《恋爱很麻烦但讨厌孤单》回归电视剧。
MBC Every1原创电视剧《恋爱很麻烦但讨厌孤单》将於8月11日首播，播出前已先销售制海外4个国家，预告将会是一出浪漫的爱情大作。大家期待的也是男主角智铉寓所饰演的车江宇一角，他在本次新作品中即将时而展现天真又单纯的模样，时而散发令女生心动的魅力。
相当擅长演出浪漫喜剧的智铉寓，再度以爱情题材回归令观众们期待，他曾在电视剧《老姑娘日记》《我的甜蜜都市》《仁显皇后的男人》《Trot恋人》《Wanted》《生死决断罗曼史》《悲伤时爱你》担任主角演出，也受到许多观众们的喜爱。本次他也将与金素恩搭配演出。
而新作品《恋爱很麻烦但讨厌孤单》制作团队表示：「透过我们这次的作品将真实呈现爱情专家智铉寓的能力，他所饰演的车江宇一角将展现少年与熟男合为一体的魅力，刺激著女生们母性本能想要保护他，他独特的眼神表现与声线魅力，以及杀人等级的笑容，请大家期待他的新作《恋爱很麻烦但讨厌孤单》。」
MBC Every1原创电视剧《恋爱很麻烦但讨厌孤单》剧情描述虽然想要恋爱，但又感受到严重压力，要享受自由却又讨厌孤单的20〜30多岁的年轻人，同住在一个屋檐下的浪漫爱情故事，将於8月11日周二晚间10点50分首播。
照片: MBC Every1
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