厲害的姐姐們要來了！李孝利、嚴正化、Jessi、華莎組成的「退貨遠征隊」將在明日首次見面！

厲害的姐姐們要來了！李孝利、嚴正化、Jessi、華莎組成的「退貨遠征隊」將在明日首次見面！

綜藝   2020年7月30日   星期四10:52   Yuan   18

日前，播出的《玩什麼好呢》聽到一首歌曲，李孝利就說：「我邀請幾名女性朋友們，像是女團一樣。」

劉在錫：「要邀請誰呢？」李孝利：「Jessi、我，還有正化姐姐，然後是華莎。」節目播出後，嚴正化分享了影片表示：「這組合很棒，我準備就可以嗎？」Jessi回應：「姐姐，我也可以準備了吧? 」作為忙內的華莎也表示：「我真的太感謝了，我會好好扮好忙內的。 」成員們爽快答應，讓觀眾們都相當期待。

之後的播出，還提到她們團名要叫「退貨遠征隊（환불원정대）」，意思是只要看到這些強勢姐姐的臉，就不敢不退貨（笑）！

今日（30），MBC相關人士透露：「李孝利、嚴正化、Jessi、華莎將在明日首次見面，之後的計畫將會照順序告知大家。」消息一公開，讓不少網友表示：「好期待啊」、「這個陣容真的太厲害了」、「好想看她們一起在舞台上」、「終於要來了嗎」等等。

而即將在今日發行第三張迷你專輯《NUNA》的Jessi，日前公開《눈누난나 （NUNU NANA）》的MV預告，還找了李孝利一起拍攝，整個超辣的，也期待今日MV公開。

（圖：MBC、P NATION、IG@umaizing、cosmopolitan）

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留言/評論
  • Gary Ng
    除咗李孝利、「嚴正化、Jessi、華莎」三個不會看
    33分前
  • Pao Yi Wang
    羅依婷 因為綜藝節目的一句話，而組成的跨公司超級團體，太令人期待了啦!!
    28分前
  • Anna Chung
    期待啊啊啊啊
    20分前
  • Pan Jia Ru
    光熙當經紀人嗎😂😂😂😂😂
    19分前
  • Vera Lu
    都不是開玩笑的啊XDDD 找大神當經紀人啦XDDD
    40分前
→更多留言...(13)
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