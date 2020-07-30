厲害的姐姐們要來了！李孝利、嚴正化、Jessi、華莎組成的「退貨遠征隊」將在明日首次見面！
綜藝 2020年7月30日 星期四10:52 Yuan
日前，播出的《玩什麼好呢》聽到一首歌曲，李孝利就說：「我邀請幾名女性朋友們，像是女團一樣。」
劉在錫：「要邀請誰呢？」李孝利：「Jessi、我，還有正化姐姐，然後是華莎。」節目播出後，嚴正化分享了影片表示：「這組合很棒，我準備就可以嗎？」Jessi回應：「姐姐，我也可以準備了吧? 」作為忙內的華莎也表示：「我真的太感謝了，我會好好扮好忙內的。 」成員們爽快答應，讓觀眾們都相當期待。
之後的播出，還提到她們團名要叫「退貨遠征隊（환불원정대）」，意思是只要看到這些強勢姐姐的臉，就不敢不退貨（笑）！
今日（30），MBC相關人士透露：「李孝利、嚴正化、Jessi、華莎將在明日首次見面，之後的計畫將會照順序告知大家。」消息一公開，讓不少網友表示：「好期待啊」、「這個陣容真的太厲害了」、「好想看她們一起在舞台上」、「終於要來了嗎」等等。
而即將在今日發行第三張迷你專輯《NUNA》的Jessi，日前公開《눈누난나 （NUNU NANA）》的MV預告，還找了李孝利一起拍攝，整個超辣的，也期待今日MV公開。
（圖：MBC、P NATION、IG@umaizing、cosmopolitan）
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