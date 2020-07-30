餐廳疫情傳播高風險！韓國政府將按照性質場所實施不同的防疫令

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為了防止疫情傳播，縱使在炎炎夏日，汗流浹背的今天，我們也得嚴守每時每刻戴著口罩，避免病毒經飛沫傳播，減低確診風險。但在餐廳（食店）吃飯時，終究還是要脫下口罩，韓國政府也為此下達了新的政策......。

只是當我們進食之時，也不能避免地需要暫時除下口罩，但就在人流多，用餐食客交往緊密的餐廳內脫低口罩，據不少國家也曾經爆發過在餐廳出現群聚感染的例子，便知道必須要在餐廳內執行一定的防疫措施。但有嚴有鬆，各國政府便按他們國內不同程度環境，實施合乎特定需要的政策。

韓國早前曾經發生過於京畿道富川市自助餐廳的集體群聚感染，還有另外 10 宗小規模，但涉及到共約 50 人在餐廳範圍內確診的事例。接連出現了餐廳傳播事件，感染上存在著脆弱的問題，為切斷感染危險因素，有見及此，韓國中央災難安全對策本部便於本月初針對餐廳，推出了新防疫指引，並按不同餐廳的經營環境與性質，彈性地區分實施不同的措施。



首先，考慮到提供食物的形態和空間結構各不相同，中央災難安全對策本部便把餐廳類型分為三種，包括是普通餐廳、團體食堂和自助餐廳，細分了各自的防疫守則。

對於普通餐廳而言，負責人或從業者必須為顧客提供單獨用的餐杯與餐具或個人盤。另外，按營運形態，一般餐廳再分為「大廳」與「房間」兩種空間，在大廳內，人與人之間應保持兩米距離，並建議在桌子之間設置隔板或單人桌子。同時，為了防止多人聚集在同一個空間下，指引也要求限制用餐人數，並引導實行預約制。

而在室內，守則亦提醒餐廳需隨時打開窗戶換氣，空調也得每兩小時換氣一次以上，並引導客人盡量減少在餐廳內逗留時間。



（圖例：公司食堂）

此外，按餐廳分為一百平方米以上和不足一百平方米的兩類。在一百平方米以上的餐廳，客人應克制行為，不要高喊導致飛沫四濺；而在不足一百平方米的餐廳，則需限制使用人數，並透過預約減少用餐客人過度在同一時間聚集。

對於團體食堂，守則要求要實行餐廳分段制，減少同時用餐人數。另外，除了在座位上設置隔板，餐廳也得根據客人座位的方向，安排把餐桌與座位設置同往一個方向，或是以「Z 字形」對坐，減少直對著時飛沫傳播的風險。



自助餐廳的話，政府實施的防疫措施包括是要求客人去拿食物時，必須戴上口罩。而使用公用夾子前後，也得使用洗手液或戴上膠手套。餐廳負責人亦應該通過預約制，調節每一時段的用餐人數，減少舉辦大眾聚集的活動。

而不分任何種類的餐廳，客人於進入餐廳前、等候時、對話時、飯後與出入座位時，必須戴上口罩，而餐廳負責人也要在店門前與餐桌上，備置洗手液，方便客人隨時清潔雙手。

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報導來源：https://bit.ly/2ExrCur

圖片來源：https://bit.ly/311x1S3（YTN News）

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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