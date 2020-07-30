《首爾鄉巴佬》再丟催淚彈：允浩回到東方神起契機，合體曾經的「B.O.K」

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現在每看一集，最期待的就是尾聲製作組給予來賓的驚喜了～♡ 真的讓人感動到落淚ㅠㅠ

《首爾鄉巴佬》EP.3來到光州，邀請到當地出身的藝人洪真英、「東方神起」瑜鹵允浩以及前KBO職棒選手金炳賢。其中一站來到允浩的初心及聖地「雙巖公園」，國中時的他和伙伴們經常在公園大跳街舞，還參加當地各種比賽闖出名氣，對他來說是「東方神起的契機」。



當允浩開始示範20年前街頭表演的模樣時，有一群人就隨著音樂扛著地毯和磁帶錄音機現身，允浩很快就認出是他當年街頭表演的團體成員，驚訝不已甚至背對了鏡頭也毫不自知。成員表演時，允浩還抓緊了機會加入陣中，舞步整齊劃一讓人驚呼連連。



所有人坐下來好好話當年，成員們自我介紹時，眾人才知道原來團體有名字，叫「B.O.K」，允浩前面完全忽略了。原來要講出「B.O.K」團名有些尷尬，因為這個名字正是允浩取的。B.O.K原本應該是「B.O.C」、「Best of Charisma」（最佳魅力）縮寫，但誤會了Charisma字母開頭為K所以成了「B.O.K」，只好將錯就錯把B.O.K當成是「Boys of Korea」（韓國男孩）縮寫。



回憶過往到一個段落，劉浩鎮PD送上了一人一本漫畫，是製作組特地請裴民起漫畫家所繪製的《Summer Boys》，畫出了B.O.K成軍以來的故事。翻到最後一頁，所有人同時道：「我們再合體一下，以B.O.K之名……」B.O.K五人便宛如從漫畫中跳出來，合體重現主打舞曲〈鑽石〉，復古情懷相當動人啊……



就在你以為就此結束時，片尾其實還有彩蛋。《首爾鄉巴佬》前兩集釜山行片尾曲都是採用釜山出身團體的歌曲，這一集就用B.O.K四人特地準備給允浩的驚喜舞台〈Sea of love〉。



雖然B.O.K已經各奔東西、各自為自己的目標打拚，但曾經走過的歲月、那些散發光芒的青春，記憶會永遠留存。看完這集，也讓人遙想自己曾有過的熱血時代呢……



《首爾鄉巴佬》每週日晚間10點50分於tvN首播，台灣隔日可於愛奇藝台灣站或friDay影音收看。下週EP.4將繼續「首爾鄉巴佬」車太鉉、李昇基與洪真英、允浩、金炳賢的光州行。

▼tvN官方剪輯片段







（圖：愛奇藝台灣站）

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