《首尔乡巴佬》再丢催泪弹：允浩回到东方神起契机，合体曾经的「B.O.K」

现在每看一集，最期待的就是尾声制作组给予来宾的惊喜了～♡ 真的让人感动到落泪ㅠㅠ
《首尔乡巴佬》EP.3来到光州，邀请到当地出身的艺人洪真英、「东方神起」瑜卤允浩以及前KBO职棒选手金炳贤。其中一站来到允浩的初心及圣地「双岩公园」，国中时的他和伙伴们经常在公园大跳街舞，还参加当地各种比赛闯出名气，对他来说是「东方神起的契机」。
当允浩开始示范20年前街头表演的模样时，有一群人就随著音乐扛著地毯和磁带录音机现身，允浩很快就认出是他当年街头表演的团体成员，惊讶不已甚至背对了镜头也毫不自知。成员表演时，允浩还抓紧了机会加入阵中，舞步整齐划一让人惊呼连连。
所有人坐下来好好话当年，成员们自我介绍时，众人才知道原来团体有名字，叫「B.O.K」，允浩前面完全忽略了。原来要讲出「B.O.K」团名有些尴尬，因为这个名字正是允浩取的。B.O.K原本应该是「B.O.C」、「Best of Charisma」（最佳魅力）缩写，但误会了Charisma字母开头为K所以成了「B.O.K」，只好将错就错把B.O.K当成是「Boys of Korea」（韩国男孩）缩写。
回忆过往到一个段落，刘浩镇PD送上了一人一本漫画，是制作组特地请裴民起漫画家所绘制的《Summer Boys》，画出了B.O.K成军以来的故事。翻到最后一页，所有人同时道：「我们再合体一下，以B.O.K之名……」B.O.K五人便宛如从漫画中跳出来，合体重现主打舞曲〈钻石〉，复古情怀相当动人啊……
就在你以为就此结束时，片尾其实还有彩蛋。《首尔乡巴佬》前两集釜山行片尾曲都是采用釜山出身团体的歌曲，这一集就用B.O.K四人特地准备给允浩的惊喜舞台〈Sea of love〉。
虽然B.O.K已经各奔东西、各自为自己的目标打拚，但曾经走过的岁月、那些散发光芒的青春，记忆会永远留存。看完这集，也让人遥想自己曾有过的热血时代呢……
《首尔乡巴佬》每周日晚间10点50分於tvN首播，台湾隔日可於爱奇艺台湾站或friDay影音收看。下周EP.4将继续「首尔乡巴佬」车太铉、李升基与洪真英、允浩、金炳贤的光州行。
▼tvN官方剪辑片段
（图：爱奇艺台湾站）
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