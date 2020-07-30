想看慘烈的暗殺者 vs. 無情的追擊者，展開無法停止猛烈追擊的故事嗎？！

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南韓兩大影帝 #黃晸玟、#李政宰，繼【闇黑新世界】睽違7年再度合作！想看《#魔鬼對決》嗎？快來參加吧！

而現在KSD韓星網送出 電影《魔鬼對決》台灣特映會戲卷10張 (每位得獎者可得２張)



活動日期：即日起至８月５日

公佈日期：８月５日中午１２時

（會在此頁面公佈！）

特映會日期：2020年8月11日(星期二)

特映會時間：下午7時30分

地點：哈拉影城4樓5廳

想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～

（如在APP上打開這活動煩請前往手機網頁版參加）

1) 請按此分享此活動頁面

2) 煩請按這填寫參加表格 😉

在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的５位（每位２張）～快來參加吧！😉

故事大鋼：泰國發生震驚人心的綁架事件，完成最後殺人任務的殺手仁南（黃晸玟飾演），在得知這事件與自己有關之後，隨即前往泰國，並與助手開始追查這起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南殺害的雷（李政宰飾演），為了復仇，也前往了泰國。慘烈的暗殺者與無情的追擊者，展開了一場沒有底線的猛烈追擊。

注意：

- 得獎者將會以據貴方所給的資料，由采昌國際將戲票給得獎者

- 上述戲票為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣、黃牛等第三人兜售、轉賣

- 違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網保留一切對活動細則更改之權利

特別鳴謝：采昌國際

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