「Keep Going」Linda G李孝利自行應援SOLO曲！倒數2天未推出先轟動

歌手李孝利的第二分身角色Linda G即將推出SOLO單曲！她也於7月29日透過自己的IG搶先曝光，寫下歌名「Keep Going」並公開了一張照片。
照片中的李孝利以黑白色調為基底，以彩筆塗鴉方式裝飾，宣傳自己以Linda G的身分即將發行的SOLO新曲，上面寫著「Keep Going Linda」，」Linda G戴上超大耳環，塗鴉特地畫上了花朵，以及眉心太陽神般的眼睛，還裝飾了幾滴眼淚。該留言下方也立刻釣出許多藝人朋友的回帖，張英蘭回應：「怎麼會這麼漂亮」，演員李美度也說：「太美了，每次看到都覺得讚嘆。」
特別是被指定為「退貨遠征隊」的成員歌手Jessi與嚴正花的回應也受到大家矚目，日前李孝利曾在MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》中提到想與Jessi、嚴正花以及華莎組成團體「退貨遠征隊」進行活動，Jessi回應「My sister lindaaaa」，嚴正花也回應了三顆愛心符號。
李孝利的第二身分Linda G，目前與劉在錫（劉Dragon）以及Rain（飛龍）共同組合為特別企劃團體SSAK3，從7月18日發表出道曲「重回這裡的海邊」，瞬間橫掃各大音源排行榜的冠軍，7月25日也由MBC《Show！音樂中心》展開音樂節目的演出，可說是相當活躍。不僅如此，SSAK3將於8月1日起陸續公開各成員的SOLO曲，李孝利與製作人Code Kunst合作並親自參與歌詞創作，因此這首歌曲備受矚目。
李孝利率先透過自己的IG公開SOLO曲歌名以及概念照片，已為三人將陸續公開的SOLO歌曲揭開序幕，令粉絲們相當期待。
照片：李孝利IG
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