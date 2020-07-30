想看惨烈的暗杀者 vs. 无情的追击者，展开无法停止猛烈追击的故事吗？！
电影 2020年7月30日 星期四10:00 韩星网
南韩两大影帝 #黄晸玟、#李政宰，继【暗黑新世界】睽违7年再度合作！想看《#魔鬼对决》吗？快来参加吧！
而现在KSD韩星网送出电影《魔鬼对决》台湾特映会戏卷10张 (每位得奖者可得２张)
活动日期：即日起至８月５日
公布日期：８月５日中午１２时
（会在此页面公布！）
特映会日期：2020年8月11日(星期二)
特映会时间：下午7时30分
地点：哈拉影城4楼5厅
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
（如在APP上打开这活动烦请前往手机网页版参加）
1) 请按此分享此活动页面
2) 烦请按这填写参加表格😉
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的５位（每位２张）～快来参加吧！😉
故事大钢：泰国发生震惊人心的绑架事件，完成最后杀人任务的杀手仁南（黄晸玟饰演），在得知这事件与自己有关之后，随即前往泰国，并与助手开始追查这起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南杀害的雷（李政宰饰演），为了复仇，也前往了泰国。惨烈的暗杀者与无情的追击者，展开了一场没有底线的猛烈追击。
注意：
- 得奖者将会以据贵方所给的资料，由采昌国际将戏票给得奖者
- 上述戏票为非卖品
- 严禁透过网路拍卖、黄牛等第三人兜售、转卖
- 违者如经查获将依法究办
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利
特别鸣谢：采昌国际
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