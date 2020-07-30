想看惨烈的暗杀者 vs. 无情的追击者，展开无法停止猛烈追击的故事吗？！

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南韩两大影帝 #黄晸玟、#李政宰，继【暗黑新世界】睽违7年再度合作！想看《#魔鬼对决》吗？快来参加吧！

而现在KSD韩星网送出 电影《魔鬼对决》台湾特映会戏卷10张 (每位得奖者可得２张)



活动日期：即日起至８月５日

公布日期：８月５日中午１２时

（会在此页面公布！）

特映会日期：2020年8月11日(星期二)

特映会时间：下午7时30分

地点：哈拉影城4楼5厅

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～

（如在APP上打开这活动烦请前往手机网页版参加）

1) 请按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格 😉

在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的５位（每位２张）～快来参加吧！😉

故事大钢：泰国发生震惊人心的绑架事件，完成最后杀人任务的杀手仁南（黄晸玟饰演），在得知这事件与自己有关之后，随即前往泰国，并与助手开始追查这起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南杀害的雷（李政宰饰演），为了复仇，也前往了泰国。惨烈的暗杀者与无情的追击者，展开了一场没有底线的猛烈追击。

注意：

- 得奖者将会以据贵方所给的资料，由采昌国际将戏票给得奖者

- 上述戏票为非卖品

- 严禁透过网路拍卖、黄牛等第三人兜售、转卖

- 违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利

特别鸣谢：采昌国际

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