凡是医学题材都很受欢迎？近年2套小编心水医疗韩剧！ 脑洞大开的「性转版」《夫妻的世界》！孙艺珍&金瑞亨的假想角色是？ 后疫情时代的新造语：언택트 UNTACT！ Sam童年时期的颜值不输儿子威廉！父子俩祖传发型齐浏海

大热剧《夫妻的世界》虽然杀青已经很久了，但热度还没完全褪去。 这次网民们又脑补了「性别转换版」，甚至还颇为认真的开始选主角了。

温柔卡里斯马精英池善雨-刘太旿



被老公出轨还死死蒙在鼓里的池善雨觉醒之后以「绿」还「绿」，痛快甩了渣男，这样霸气的人设相信自带「温柔邪气」的刘太回来了一定可以驾驭，人不犯我我不犯，人若犯我我必犯人。

中年油腻帅气渣夫李泰吾-孙艺珍



长相帅气的李泰吾是个多情感性的情种，为爱而生为浪漫而死。 自带贵气干练气质的孙艺珍存在感极强，网民们认为有著大女人味道的她很适合李泰吾这种「直进型」爱情。

白富美小三吕多景-俞承豪



不仅长得美还很有钱的吕多景，虽然看似拥有一切，但其实是个内心脆弱，充满不安感的女人。 温柔的微笑中又带著若隐若现的心机。 俞承豪真的太适合这个角色了，想想《想见你》中的绿茶男姜亨俊.....



看似是敌人其实是友军的薛明淑-郑宇



薛明淑是个一心想要拥有浪漫爱情和婚姻，却始终未能如愿的黄金剩女，心直口快的她常常一针见血指出问题，虽然话说的很难听，但却绝对有道理，完全让人恨不起来。 网友们想到了郑宇，忠言逆耳的形象绝对就是他。

威严富豪吕秉圭-金瑞亨



作为会长的吕秉圭给人一种不怒自威的上位者压迫感，这种气质立刻让人想到了金瑞亨，掌握著权利的女会长。

残忍的约会暴力犯朴仁圭-朴珠贤



朴仁圭经常殴打女友，还利用和李泰吾的关系将众人玩弄於鼓掌之中，阴森的笑容、冷漠的眼光，让人看了不寒而栗。 近期在《人间课业》中演技很亮眼的朴珠贤也许可以。

寻找全新人生的约会暴力受害者闵贤瑞-金东会贤



被男友家暴的闵贤瑞得到池善雨的帮助后终於逃离了恶魔，后来尽心尽力地帮助池善雨。 金东会有种哪怕是被家暴之后也不懂得保护自己的天然纯然感，因此成了闵贤瑞的假想演员。

「图：《夫妻的世界》、《爱的迫降》、《想你》、《无人知晓》、《请回答1994》等」

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