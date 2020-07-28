金桐俊直球告白全昭旻超心動，把《Running Man》拍成戀愛節目曖昧不已
綜藝 2020年7月28日 星期二14:19 MiJimin
真的每一句話都好撩心～，金桐俊一出招全昭旻就變得難以招架了，連小編看了也少女心噴發啊！！！
《Running Man》上週日迎來了偶像特輯，其中金桐俊一登場就讓全昭旻笑開懷，金桐俊還主動表示，對全昭旻非常好奇，很想和她組成一隊。
開場時，全昭旻就忍不住稱讚他真的很帥，為了不讓她分心，劉在錫就讓她跟宋智孝換位置。XD
兩人順利成為一組之後，看見金桐俊熱舞的全昭旻，瞬間像個戀愛中的少女，不停臉紅，成員們警惕地說：「不要拍成戀愛節目啊！」XDDD全昭旻表示：「都是因為金桐俊看人的眼神太溫柔了。」
之後，猜食物的環節中，金桐俊的攻勢越來越強烈，梁世燦問全昭旻：「箱子裡的食物和誰一起吃會覺得最好吃？」金桐俊快速地回答說：「和我。」讓全昭旻瞬間臉紅逃離現場。
全昭旻轉頭害羞地說：「桐俊啊，讓我好好工作吧！」
最後還警告桐俊說：「今天結束後，不能聯繫不上啊！」最後，桐俊承諾說，下次再見面會請她吃東西。真的變成戀愛節目了啦～！
桐俊從小就學會講話時要看著對方的眼睛，結果反而把人撩的不要不要～！XD
大家看了這一集節目了嗎？
（圖：愛奇藝）
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