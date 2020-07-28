(G)I-DLE 將攜舞曲新歌回歸！六人六色概念照散發繽紛魅力
KPOP 2020年7月28日 星期二08:45 施乃琪
時隔不到五個月，(G)I-DLE 又將帶著新單曲回歸，六人的新畫報從造型到拍攝場景都略有不同，這次她們會端出什麼樣的風格呢？
CUBE Entertainment 從上週開始依序公開 (G)I-DLE 六位成員的個人概念照，為新單曲〈DUMDi DUMDi〉勾勒出初步的輪廓。
薇娟（美延）
穗珍
Minnie
小娟
雨琦
舒華
(G)I-DLE 透露〈DUMDi DUMDi〉是一首充滿她們獨有色彩、適合夏天聽的舞曲，特徵是能立刻聯想到夏天的直白歌詞，和令人印象深刻的旋律；無論在開車兜風、和朋友出去玩時聆聽都很合適。
(G)I-DLE 將於 8 月 3 日傍晚正式發行〈DUMDi DUMDi〉，在那中前還會釋出更多預告，喜歡她們的話就別錯過囉！
（照片或影片來源：CUBE Entertainment）
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