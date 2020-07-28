(G)I-DLE 将携舞曲新歌回归！六人六色概念照散发缤纷魅力
KPOP 2020年7月28日 星期二08:45 施乃琪
时隔不到五个月，(G)I-DLE 又将带著新单曲回归，六人的新画报从造型到拍摄场景都略有不同，这次她们会端出什么样的风格呢？
CUBE Entertainment 从上周开始依序公开 (G)I-DLE 六位成员的个人概念照，为新单曲〈DUMDi DUMDi〉勾勒出初步的轮廓。
薇娟（美延）
穗珍
Minnie
小娟
雨琦
舒华
(G)I-DLE 透露〈DUMDi DUMDi〉是一首充满她们独有色彩、适合夏天听的舞曲，特徵是能立刻联想到夏天的直白歌词，和令人印象深刻的旋律；无论在开车兜风、和朋友出去玩时聆听都很合适。
(G)I-DLE 将於 8 月 3 日傍晚正式发行〈DUMDi DUMDi〉，在那中前还会释出更多预告，喜欢她们的话就别错过罗！
（照片或影片来源：CUBE Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
每日股訊，每日股市快遞，每日股報，樓市，股市消息牛，老友群
https://t.me/joinchat/AAAAAFfckl63oA-8fnjKMA
2小时前