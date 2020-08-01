【有片】震驚！韓國女學生們五花八門的美妝店偷竊法，口紅上的牙印原來是這麼來的...
生活 2020年8月1日 星期六08:44 Rui
韓國知名YouTube博主公開人們在美妝店偷東西的獨特手法，震驚眾人。
《Powder Room》是一檔好用彩妝推薦類頻道，除了推薦美妝之外，還經常通過各種自製情景劇影射美妝店裡的發生的事情，這次就聚焦了店內的奇怪失竊事件，口紅上的牙印、一天就空瓶的粉底液、一日就見底的保濕霜，以及不斷消失的粉撲。
這到底是怎麼一回事? 原來竟然都是被學生們以各種各樣的方式給偷走了。 不想掏錢買又怕大門口的通報器，女學生就將口紅咬下來，這樣就不會被發現，回家重新裝在空管里就能使用。
一天就空瓶的粉底液原來是被女學生偷偷轉移到了自己的氣墊粉餅裡~
自帶分裝盒來挖走保濕霜。
裝作試用粉撲，其實都偷偷放進了自己的口袋。
這則揭露美妝店頻頻失竊的影片引起不少美妝店兼職生們的共鳴，不少人留言表示確實遇到過店內物品失竊的事情，稱：「我見過，還有些厚臉皮的人直接把包裝拆了之後偷走」、「什麼? 原來口紅上的牙齒印是這麼來的，我在美妝店打工1年多了，終於知道是怎麼回事了」、「打工期間這種事情見過很多次了，哎」。
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「圖：YouTube截圖」
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