《機醫》中「金雋婠」角色不適合鄭敬淏？初見面時...申PD對他說：「你不屬於傲嬌的那種類型，是特別甜蜜的一個人」 [有片]小孩變炸彈？宋仲基強勢回歸大螢幕《勝利號》將於9月23日正式上映 【K社韓文小百科】這才叫炫富！SSAK3和孔劉都有做出正向又搞笑的榜樣XD 金大明、宋玧妸電影作品《小石頭》終於定檔於9月9日上映 【KSD評分】由韓星網讀者評分：《我們，愛過嗎》來到TOP 3！ 金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》裡的租屋，竟然是《城市獵人》李敏鎬媽媽的小吃店！ SPAO推出太妍愛犬ZERO的限定版商品：8月5日上市！ 被資本主義力量操控的韓善伙＆韓勝宇姐弟！韓網民：代入我和我弟的臉，太可怕了XD 徐睿知最美造型TOP 6！《雖然是精神病但沒關係》每一幀都讓人想要珍藏❤ 【有片】震驚！韓國女學生們五花八門的美妝店偷竊法，口紅上的牙印原來是這麼來的... 清新氣質的朴珪瑛...什麼造型都適合！長捲髮、古裝造型、俐落短髮，大家是從哪一部作品認識她？ 花生醬品牌Skippy新商品：焦糖花生糖只在韓國才買得到 少女時代私下聚會！秀英＆Tiffany合體出鏡，但眾人的目光都在她們的手上！

留言/評論