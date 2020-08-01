被資本主義力量操控的韓善伙＆韓勝宇姐弟！韓網民：代入我和我弟的臉，太可怕了XD

前愛豆姐姐韓善伙帶著現役愛豆弟弟韓勝宇拍攝了時尚寫真，這也是兩人出道以來首次姐弟合體營業。
公開的時尚大片裡，韓勝宇一直依偎著韓善伙，有種姐姐一直在保護弟弟的溫馨感。 姐弟倆都露出溫暖放鬆的笑容，能感受到拍攝當時現場的愉悅感。
之後的採訪中，韓善伙表示：「看到站在舞台上的勝宇，我甚至會懷疑他是不是我認識的孩子，雖然很滿足很欣慰，但是偶爾還是覺得很心疼。 」韓勝宇也表示：「我眼中的姐姐和韓善伙的樣子有些不同，她工作的時候真的很帥很專業，在家時又是最會和媽媽聊天的那一個，總是讓家人感到快樂，我最喜歡那樣的姐姐。 」
別看姐弟倆的寫真這麼有趣，實際上現實是這樣的！姐姐要從第三人口中知道弟弟要回歸的消息。聽到媽媽總是反復聽一首歌，被媽媽告知「這是你弟的歌」。是什麼讓姐弟倆如此親密出鏡，甚至還臉貼臉近距離接觸？？那一定是資本主義金錢的力量，哈哈哈哈~
其實，私下裡姐姐還是很喜歡纏著弟弟的，連走路也要挽著胳膊！看過寫真的網民們紛紛留言：「代入我和我弟，這個貼臉照，我真的不行」、「果然資本主義的力量不可忽視」、「作為姐姐的我完全不想碰我弟的臉」等。
此外，韓善伙最近在熱播劇《便利店新星》中扮演了劉延珠一角，而韓勝宇正在進行SOLO專輯最後的準備工作。
「圖：《1ST LOOK》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究