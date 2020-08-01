【有片】震惊！韩国女学生们五花八门的美妆店偷窃法，口红上的牙印原来是这么来的...
生活 2020年8月1日 星期六08:44 Rui
韩国知名YouTube博主公开人们在美妆店偷东西的独特手法，震惊众人。
《Powder Room》是一档好用彩妆推荐类频道，除了推荐美妆之外，还经常通过各种自制情景剧影射美妆店里的发生的事情，这次就聚焦了店内的奇怪失窃事件，口红上的牙印、一天就空瓶的粉底液、一日就见底的保湿霜，以及不断消失的粉扑。
这到底是怎么一回事? 原来竟然都是被学生们以各种各样的方式给偷走了。 不想掏钱买又怕大门口的通报器，女学生就将口红咬下来，这样就不会被发现，回家重新装在空管里就能使用。
一天就空瓶的粉底液原来是被女学生偷偷转移到了自己的气垫粉饼里~
自带分装盒来挖走保湿霜。
装作试用粉扑，其实都偷偷放进了自己的口袋。
这则揭露美妆店频频失窃的影片引起不少美妆店兼职生们的共鸣，不少人留言表示确实遇到过店内物品失窃的事情，称：「我见过，还有些厚脸皮的人直接把包装拆了之后偷走」、「什么? 原来口红上的牙齿印是这么来的，我在美妆店打工1年多了，终於知道是怎么回事了」、「打工期间这种事情见过很多次了，哎」。
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「图：YouTube截图」
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