參加《Road to Kingdom》後首度回歸 ONF 預定 8 月發片! 收藏 Super Junior 的精彩表演 世巡 Kit Video 開放預購! Irene&瑟琪下週發後續曲〈Naughty〉 今晚搶先釋出預告! 《RM》出身的鄭哲民PD...將與劉在錫合作tvN新綜藝《第六感》!節目在8月進行拍攝,成員有4~5名! 前女團成員跳江自殺被SHINee泰民表親救起!痛訴隊內霸凌孤立:求求你們放過我 全昭彌參與作詞、作曲 22 日攜新單曲〈What You Waiting For〉回歸! 請夏週日開線上見面會 將首度公開從未表演過的歌曲! 去哪間公司好?李遐怡問樂童音樂家李燦赫...他回答:「我覺得妳在稍微等一下,我開公司簽妳就好了」 恭喜BTS防彈少年團!第四支破七億 MV〈IDOL〉今日誕生 尹斗俊公開迷你一輯行程表 感性表示「謝謝大家等了我這麼久」! AOA前成員珉娥取消追蹤雪炫&澯美IG!雪炫和智珉的好情誼引發討論 宋一國公開「三胞胎」近況照!還分享剪頭髮趣事:「大韓要求剪得帥、民國要求前額中間不要剪、萬歲要剪成方形的」 尹啟相分手後更多元發展:從歌手god到演員,現在請叫他「導演尹啟相」 Cube家族出動!徐恩光、睿恩、Kino、雨琦等出演KBS最新綜藝《Idol on the Quiz》 SF9達淵連日惹爭議:從跳舞接力沒誠意到校園暴力疑雲,FNC澄清:「單方說法非事實」 由粉絲親自決定活動曲!ATEEZ 公開 2 首新歌片段請粉絲票選 我的目標就是型男奶爸!《超人回來了》Sam5年來體重第一次降到2位數:躺著就能瘦太幸福了 黃金人脈金基邦要當爸爸啦!韓網民:從小被趙寅成&宋仲基&李光洙叔叔帶著約會的寵兒 《SKY Castle》金瑞亨被曝耍大牌&辱罵老闆,拒拍公益廣告:和我形象不符 想看一場神祕縱火案…是全小鎮集體隱瞞還是另有驚人真相的故事——《雙面追緝 Me and Me》? 「G-Dragon啊,求你買把陽傘吧!」南韓的男孩子們,真的要熱瘋了XD 惠利第一次嘗試穿耳洞緊張到爆哭!醫生:「已經結束了」

