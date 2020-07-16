前女團成員跳江自殺被SHINee泰民表親救起！痛訴隊內霸凌孤立：求求你們放過我
明星 2020年7月16日 星期四13:16 Rui
女團AOA前成員權珉娥爆料被隊友霸凌長達10年的事情還沒完全過去，另一女團成員也站了出來，稱因被霸凌曾嘗試自殺。
女團ILUV前成員申珉雅（音譯）通過個人YouTube頻道公開了新影片，一上來她就先道歉稱：「昨天清晨（14日）在漢江那裡嚇到大家了吧，真的對不起。 」原來是當時申珉雅因無法忍受內心痛苦，打算跳江自殺，最終被警察救起。
申珉雅在影片中還說道：「昨天警察救了我之後跟我聊了很多，雖然我已經記不清那位警察的臉了，但等我好了之後一定要去謝謝他，真的很感謝。聽說他是SHINee泰民前輩的表兄弟。 我真的很痛苦，請看到這則影片的那些人們，求求你們不要再折磨我了。」
申珉雅自殺未遂的消息公開後立刻引爆全網的關注，有人猜測可能和隊內霸凌有關。 更有網民在交流網站指出曾作為ILUV一員出道的申珉雅當時因為被隊友孤立、集體霸凌才選擇離開，直到現在還身心煎熬。 隊友們還逼迫申珉雅聽她們和男友交往的私密事，多人長期的霸凌也導致申珉雅患上憂鬱症和失眠症。
日前，申珉雅曾在自己的IG上透露因為身心疲倦吃不下飯，體重只剩下36kg，還稱：「有些人為了讓我保守秘密開出了條件，為什麼要讓我守住那些讓我很委屈的秘密呢？你們不應該先道歉嗎？我知道你們會偷偷關注我（的IG），如果還有良心的話，還請好好想想。」
ILUV起初以8人組形式出道，但接連4位成員宣佈退出，新成員加入後又重新展開活動。
「圖：申珉雅IG」
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