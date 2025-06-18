《Running Man》HAHA 對劉在錫爆氣：「不是說好不脫內褲嗎！我都48歲了！」

最新一集的《Running Man》中，HAHA 對劉在錫爆發怒火，讓人看了又好氣又好笑。

在 15 日播出的 SBS 經典綜藝節目《Running Man》中，成員們在游泳池裡進行了「接力水炸彈」任務。在音樂問答任務開始前，HAHA 特地叮囑劉在錫說：「我沒穿內褲，不可以脫我褲子喔。」



但遊戲進行中，隨著音樂起舞的劉在錫，竟拉了 HAHA 的褲子，結果褲子整個滑落，發生了走光意外。（節目組貼心地放上馬賽克遮擋）



HAHA 當場大喊：「不是說好不這樣嗎！」並憤怒表示：「我都48歲了，還有三個小孩呢！我們不是約定好了嗎？我都說沒穿內褲了，哥不是還說自己是透視內褲嗎？你怎麼就忍不住呢？」



劉在錫一臉誠懇地連忙道歉說「對不起」、「我忘了」，但 HAHA 還補了一句：「我下週還要參加家長會呢！」池錫辰附和說：「Dream（HAHA兒子）看到爸爸這樣賺錢會很難過的。」。最後劉在錫對著鏡頭向 HAHA 的妻子致歉：「高恩（HAHA老婆本名）啊～，對不起。」



更多有趣的內容記得鎖定每週日晚上 6 點 10 分播出的 SBS《Running Man》每週日晚上 6 點 10 分播出。

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