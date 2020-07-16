尹啟相分手後更多元發展：從歌手god到演員，現在請叫他「導演尹啟相」
明星 2020年7月16日 星期四09:46 Erin
以偶像男團出身的演員尹啟相，現在多了另一個身分，擔任紀錄片的電影導演出道了，即將大展他的藝術天分。出道已經有21年的他，首度當上了導演，本身也自己主演這部作品。
這部作品其實是尹啟相從歌手及演員身分一路走來，所感受到的各種情感與衍生出的想法，以及其間的變化，雖然日常生活中的一些細微瑣事也許平凡，但他具有執導的想法以及想像力，將呈現這一部「偽」紀錄片《Table》。
尹啟相執導的首部作品《Table》，描述沒有什麼特別的平淡日常生活，男主角在每日的生活中，將感受具體化，將明確的情感用樸實部誇張的方式敘述出來，攝影師金林容也與尹啟相一同參與了執導這部戲。
尹啟相從1999年就以歌手團體god出道，曾是當時人氣最高的偶像團體，之後他專心在演戲領域，身為演員生活著而充滿許多情感與感受，比起當歌手站在舞台上的時間，尹啟相擔任演員的時間更長了點。由尹啟相自導自演的《Table》這部紀錄片，整體片長並不長，並且考量到肺炎疫情問題，選擇透過網路線上頻道公開。預計透過電影製作公司的官方youtube頻道每周一分成三部曲陸續公開。
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