【有片】粉絲濾鏡太厚VS沒誠意？SF9接力舞蹈影片被群嘲，到底發生了什麼

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SF9近日攜新曲《Summer Breeze》回歸，卻沒想到會因一段直拍接力舞蹈影片被嘲上了熱搜。

愛豆界的慣例就是歌手們發佈新曲之後會公開練習室舞蹈影片或接力舞蹈等，這次SF9就為粉絲們呈現了舞蹈接力。 成員們伴隨著音樂一個一個地跳舞，影片點擊率很快就突破了10萬。 然而隨著觀看次數的增加，網友們也出現了諸多不同的聲音。 粉絲們眼中的輕鬆可愛氛圍，到了路人眼裡就變成了劃水、業務能力不過關和不敬業。

到底是粉絲濾鏡太厚還是路人們太嚴苛呢?



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總之看完了影片的人們紛紛留言表示：「抖音都不這麼拍」、「如果不想跳的話，就請好好躲起來」、「捂著嘴巴到底想幹什麼? 」、「還是第一次看到接力舞蹈這麼爛的團」、「我剛才都看到了什麼」、「輕鬆地跳和無誠意是兩回事」、「在鏡頭前至少要努力點吧」、「把那些認真跳到快骨折的團隊當成傻子了吧」、「不想跳就別跳了啊」等。 當然也有不少粉絲力挺SF9，稱：「只要他們開心就好了啊」、「也不是正式舞台，幹嘛要這麼認真」、「有成員跳得很認真啊」、「他們一直都很努力，不能因為這個就被罵，太委屈了」、「這是他們一貫搞笑的風格啊」等。

事情越鬧越大，最終SF9也出面道歉，成員達淵表示：「雖然我不能代表整團，但對於我負責的部份我有話要說，我確實對自己的部份理解錯誤，讓大家失望了，當時有些草率了。 大家的意見都是對的，因為讓大家看得不開心了。 下次我會好好理解自己的部份，展現更專業的面貌。 」

「圖：YouTube」

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