[好片推薦]《屍速列車2：感染半島》最恐怖的不是喪屍而是人心

繼喪屍片經典電影《屍速列車》(《屍殺列車》)之後，眾所期待的《屍速列車2：感染半島》(《屍殺半島》)終於即將在7月15日正式上映，不過這一集的重點不再重複說明喪屍的習性，喪屍傳播的方式等等，而比這些喪屍大軍更恐怖的，其實是人心。
《屍速列車2：感染半島》描述第一集《屍速列車》4年後的故事，其實故事一開始就先描述事件剛結束後，一位軍人大尉政錫（姜棟元飾）帶著家人一同前往搭乘難民船的過程。4年後他鼓起勇氣重新踏上這塊被喪屍佔領的土地，發現比喪屍更可怕的，其實是在半島上苦等不到救援而開始爭奪物資的人心。
從演員與導演們在之前的訪談中已提到，《屍速列車2：感染半島》中的喪屍將呈現更驚人的速度並且數量更多，對於聲音與光線更加敏感，當他們團團圍上來或是集體追逐的時候，的確會令觀眾跟著緊張起來。劇中也大量出現車輛飛車追逐的鏡頭，主角們在煞車的收放以及甩尾技巧上堪稱高手，一度會以為自己在看《玩命關頭》系列，想跟著一起踩油門加速。
姜棟元接續《屍速列車》的孔劉演出男主角，坦言壓力不小，不過相較於第一集，姜棟元這次並沒有太多台詞，直接用身體與眼神演出。但他身為韓國四大公共財之一的完美側顏，即使滿臉血痕或是穿著落魄，姜棟元卻也一樣是一尊眼神銳利的走雕，加上軍人身分的人設，有著不一般的勇氣以及神準槍法，的確非常帥氣。劇情最後他抱起小女孩奮力向前奔跑的鏡頭，與第一集中孔劉抱著秀安的樣子如出一轍。
《屍速列車2：感染半島》劇情更是從一開始就下猛藥，洋蔥先來一波，繼續呼應到片尾，同樣的情景下姜棟元是否會做出不一樣的選擇？與喪屍共存在半島上的人類，不懂團結竟然還自成軍團壓制其他善良民眾，就連軍團中都還分裂派系，所以說這一集當中喪屍們只是配角，可怕的是自相殘殺的人類。
《屍速列車2：感染半島》將於7月15日於台灣、香港、韓國同步上映，片中也出現多元語言，包含廣東話與英文等，感覺多了分國際化的感覺，本片也正式受邀參與坎城影展，目前版權也已販售到185個國家，將延續延尚昊導演的喪屍經典。
照片/影片：車庫娛樂
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