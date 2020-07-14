Monsta X 重新安排巡演行程 明年 4 月至北美開唱 姜丹尼爾提前揭曉新專輯合作陣容 Simon Dominic、Jamie、Yumdda、Dvwn 都參與！ 暑假最期待新劇《秘密森林2》曹承佑劇照公開+花絮訪談影片，超強黃金陣容一次看！ 全昭彌公開最新預告照 將於本月 22 日回歸！ 李貞賢新婚旅行，卻跟孫藝珍&李珉廷&吳允兒玩整晚！老公的反應是...... 去哪間公司好？李遐怡詢問前輩Epik High，Tablo：「JYP然後SM、Big Hit每家待一年，再出個書分析比較」 EXO-SC 新專輯橫掃海內外 奪 50 國 iTunes 專輯榜冠軍！ (G)I-DLE 火速回歸 預定 8 月初發行新專輯！ Crush 今晚發行新歌 Tablo 跨刀作詞！ 在路上看到粉絲...開心走過來的徐睿知！反應真的超可愛，網友：「我也想要得到姊姊的簽名」 真的很用心！配合音樂節目播出時間...修改舞蹈動作的宣美，大家有沒有發現呢？ 惡意網友又被罰了！對宣美照片進行侮辱性留言的人被處以萬元罰款 還記得電影《熔爐》裡「那顆頭」嗎? 演員張光：「妻子看過電影後3天沒跟我說話」 [無雷推薦]《翻供》為韓版《法內情》！看申惠善如何抽絲剝繭還媽媽清白？ 「凍齡女神」全智賢的保養秘訣：原來不用名貴化妝品，日常生活中就可以辦得到！ 【有片】粉絲濾鏡太厚VS沒誠意？SF9接力舞蹈影片被群嘲，到底發生了什麼 [好片推薦]《屍速列車2：感染半島》最恐怖的不是喪屍而是人心 「聽說這隻狗很像我？」親自和狗狗作比較的圭賢！網友：左邊也是你吧XD 朴敘俊抱辛巴同款表情出鏡！但最搶鏡的是他的肱二頭肌，比頭還大XD 【有片】BLACKPINK下班路上ROSÉ看到粉絲後落淚，仙女連哭都這麼可愛

留言/評論