【有片】粉丝滤镜太厚VS没诚意？SF9接力舞蹈影片被群嘲，到底发生了什么
KPOP 2020年7月14日 星期二09:35 Rui
SF9近日携新曲《Summer Breeze》回归，却没想到会因一段直拍接力舞蹈影片被嘲上了热搜。
爱豆界的惯例就是歌手们发布新曲之后会公开练习室舞蹈影片或接力舞蹈等，这次SF9就为粉丝们呈现了舞蹈接力。 成员们伴随著音乐一个一个地跳舞，影片点击率很快就突破了10万。 然而随著观看次数的增加，网友们也出现了诸多不同的声音。 粉丝们眼中的轻松可爱氛围，到了路人眼里就变成了划水、业务能力不过关和不敬业。
到底是粉丝滤镜太厚还是路人们太严苛呢?
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总之看完了影片的人们纷纷留言表示：「抖音都不这么拍」、「如果不想跳的话，就请好好躲起来」、「捂著嘴巴到底想干什么? 」、「还是第一次看到接力舞蹈这么烂的团」、「我刚才都看到了什么」、「轻松地跳和无诚意是两回事」、「在镜头前至少要努力点吧」、「把那些认真跳到快骨折的团队当成傻子了吧」、「不想跳就别跳了啊」等。 当然也有不少粉丝力挺SF9，称：「只要他们开心就好了啊」、「也不是正式舞台，干嘛要这么认真」、「有成员跳得很认真啊」、「他们一直都很努力，不能因为这个就被骂，太委屈了」、「这是他们一贯搞笑的风格啊」等。
事情越闹越大，最终SF9也出面道歉，成员达渊表示：「虽然我不能代表整团，但对於我负责的部份我有话要说，我确实对自己的部份理解错误，让大家失望了，当时有些草率了。 大家的意见都是对的，因为让大家看得不开心了。 下次我会好好理解自己的部份，展现更专业的面貌。 」
「图：YouTube」
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