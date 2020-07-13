EXO-SC 回歸前搶先受訪 「我們的新歌聽十億次，也不會膩吧？」
KPOP 2020年7月13日 星期一13:16 施乃琪
稍後 EXO-SC 就要推出大家萬分期待的首張正規專輯了，先來看看世勳、燦烈對〈1 Billion Views〉的想法，還有當初閃電公開新歌「假裝」的有趣原因吧！
EXO-SC 今天（13 日）上午為正規一輯〈1 Billion Views〉接受採訪，大方地搶先透露同名主打歌的風格：「”1 Billion Views” 是一首洋溢復古風情的迪斯可嘻哈歌曲，用十億次觀看數來比喻很想見到對方的心情。」有趣的是，參與了作詞的 EXO-SC 還把時下流行的 “ASMR”、「4K 高畫質」、「網路劇」⋯⋯等內容寫入歌詞，打造讓歌迷更有共鳴的作品。
而日前 EXO-SC 已公開和 10cm 合作的「假裝」的完整 MV，對此他們表示：「我們想給等著我們回歸的粉絲一個有趣的驚喜。平常我們就滿喜歡爆雷的，因為覺得用不太常見、有我們風格的愉快方式拋出一個禮物應該不錯，所以就企劃了這檔宣傳活動。」
特別的是，〈1 Billion Views〉也收錄了世勳和燦烈的個人歌曲，世勳認為燦烈的 “Nothin’” 有很好聽的節奏，「是一首結合了好節奏和容易上癮的歌詞、完成度很高的歌，希望大家多多聆聽」；燦烈則透露世勳的 “On Me” 如實表達了自身，並以精彩的表演結合歌曲。
由 EXO-SC 完整參與作詞、親自創作其中三首歌的〈1 Billion Views〉即將在今晚六點（韓國時間）問世，如果想親自體會他們描述的每首歌，就一定要記得準時鎖定！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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