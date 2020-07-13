EXO-SC 回归前抢先受访 「我们的新歌听十亿次，也不会腻吧？」
KPOP 2020年7月13日 星期一13:16 施乃琪
稍后 EXO-SC 就要推出大家万分期待的首张正规专辑了，先来看看世勋、灿烈对〈1 Billion Views〉的想法，还有当初闪电公开新歌「假装」的有趣原因吧！
EXO-SC 今天（13 日）上午为正规一辑〈1 Billion Views〉接受采访，大方地抢先透露同名主打歌的风格：「”1 Billion Views” 是一首洋溢复古风情的迪斯可嘻哈歌曲，用十亿次观看数来比喻很想见到对方的心情。」有趣的是，参与了作词的 EXO-SC 还把时下流行的 “ASMR”、「4K 高画质」、「网路剧」⋯⋯等内容写入歌词，打造让歌迷更有共鸣的作品。
而日前 EXO-SC 已公开和 10cm 合作的「假装」的完整 MV，对此他们表示：「我们想给等著我们回归的粉丝一个有趣的惊喜。平常我们就满喜欢爆雷的，因为觉得用不太常见、有我们风格的愉快方式抛出一个礼物应该不错，所以就企划了这档宣传活动。」
特别的是，〈1 Billion Views〉也收录了世勋和灿烈的个人歌曲，世勋认为灿烈的 “Nothin’” 有很好听的节奏，「是一首结合了好节奏和容易上瘾的歌词、完成度很高的歌，希望大家多多聆听」；灿烈则透露世勋的 “On Me” 如实表达了自身，并以精彩的表演结合歌曲。
由 EXO-SC 完整参与作词、亲自创作其中三首歌的〈1 Billion Views〉即将在今晚六点（韩国时间）问世，如果想亲自体会他们描述的每首歌，就一定要记得准时锁定！
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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