[有片]《我家的熊孩子》戀愛大師金希澈名言：「告白沒有一次被拒絕過！外表根本不重要〜」
綜藝 2020年7月13日 星期一13:18 Erin
金希澈在節目中大展自信說：「告白沒有一次被拒絕過。」不知道他是否有什麼戀愛祕訣可以傳授？讓他面前兩位聽眾聽得一愣一愣的。
7月12日播出的《我家的熊孩子》請來了Super Junior金希澈來談談他的戀愛秘訣，他更提到談戀愛的時候最重要的，就是對自己的自信感。金希澈對於浩哲在21歲之後就沒談過戀愛，他說：「如果想要好好談戀愛的話，就必須擁有自信感，而且還要偶爾送上問候，不用欲擒故縱推拉，而是直球告白，展現自己的自信。」金希澈分享自己的戀愛觀。
而浩哲說：「但是只要看到希澈哥這樣的帥臉，不管怎麼樣都會先答應再說吧！」而此時希澈又回應他：「即使我長得跟你一樣，我依舊因為我的個性而很有自信，絕對不會被拒絕的。」在場其他人都懷疑真的是如此嗎，露出相當驚訝的表情。
浩哲不死心地接著說：「那希澈哥就這樣來增重到130公斤如何，不需要回答假設性的問題了。」令金希澈表情突然驚慌了起來，浩哲還繼續問：「那如果告白被拒絕了會怎麼樣呢？」引發全場大笑。
照片: 影片截圖
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