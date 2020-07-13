《認識的哥哥》排球女王金軟景輾壓全成員，希澈怒吼：是不是太高估我們了？
綜藝 2020年7月13日 星期一13:03 MiJimin
【最新預告】韓國的「排球女王」金軟景來啦～，很期待她跟前籃球選手徐章焄站在一起時的模樣，看完預告快要被笑死了！XDDD
JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》的最新嘉賓是排球明星金軟景，上過各大綜藝的她，藝能感也是相當的好，一登場就讓成員們相當驚訝！
▼預告：
一開始就展現犀利口才，提問：後輩失誤感覺會帥氣的鼓勵對方！？回答卻是：不會鼓勵，會罵他們，相當直接坦白！
之後與成員們的顛球對決，一邊說大家是傻瓜，一邊輕鬆的達成目標，完全不把認哥成員們放在眼裡。XD
在第二堂課更是跳舞唱歌樣樣來，不過出題的模樣也是讓大家嚇了一跳，更精彩的是，她將會以一對七的模式，與認哥成員們對決，希澈怒吼：是不是太高估我們了！？看來市場硬戰，但成員們也越打越好，究竟勝利的女神會對誰微笑呢？
這一集節目將在本週六的晚間九點播出。
（圖：愛奇藝／JTBC Entertainment）
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