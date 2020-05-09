嚴志媛x朴河宣x張慧珍確定演出《產後調理院》，尹博討論中
韓劇 2020年5月9日 星期六10:00 草莓
預計在下半年播出的tvN新月火劇《產後調理院》，目前卡司已敲定嚴志媛、朴河宣與張慧珍，而尹博出演與否仍在討論中。
《產後調理院》顧名思義將以產後調理院（坐月子中心）為背景，圍繞著身為高齡產婦的主角「賢珍」所展開的「生育災難喜劇」，由擅長黑色喜劇、《機智牢房生活》與《大林》（Big Forest）的朴秀元導演執導。
嚴志媛飾演女主角「吳賢珍」，在公司是最年輕的理事，在產後調理院裡卻是最高齡的產婦；朴河宣飾演產婦「趙恩靜」，為了孩子什麼都願意做，是相當追求完美的媽媽；張慧珍飾演產後調理院院長「崔惠淑」。
尹博今年的邀約紛至沓來，主演的《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》3月底剛收官，期間還客串了《梨泰院CLASS》和《雙甲路邊攤》，也接演了《Search》。粉絲們仍然相當期待尹博接演《產後調理院》，能夠上位擔任第一男主角。
另外，車太鉉的母親、配音員崔秀敏也將加入《產後調理院》演出調理員，將成為她的演員出道作品。
（圖：C-JeS Ent、KEYEAST、IOK Company、Npioe Entertainment、Daum）
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