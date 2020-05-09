2016年出了好多好劇！從《Signal》、《太後》、《又，吳海英》、《雲畫》到《鬼怪》等等，你追過哪些呢？

最近，有韓國網友分享：如果韓劇粉絲在2016年一定超級忙，因為有超多收視高、話題高的作品都是這年推出的，就一起來看看吧！
＊《Signal 信號》：李帝勳、金惠秀、趙震雄主演
講述現在的刑警朴海英和過去的刑警李材韓通過老式對講機，穿越時空進行連接，並在過程中破獲了一些長期未結案件的故事。因為最後一集留下了伏筆，不少觀眾也都期待有續集，但年初製片公司透露：「因演員工作行程尚原因，原計劃的開機時間將推遲。」但...好劇值得大家期待啊！
＊《太陽的後裔》：宋慧喬、宋仲基、金智媛、晉久主演
講述軍人與醫生兩人轉返於國外來回相愛的故事，當年播出時AGB（尼爾森）還創全國38.8%、首都圈41.6%的超級高收視。
＊《又，吳海英》：文晸赫（Eric）、徐玄振、全慧彬主演
講述的是因為同名同姓的「人生贏家」吳海英而備受困擾的女人吳海英），與能預知未來的男人朴道京之間的戀情，因名字而生的麻煩加上預知未來的超能力神秘元素。因為獨特的題材，也受到了不少觀眾的喜愛。
＊《Doctors》：朴信惠、金來沅、尹均相、李聖經主演
講述她生活跌至谷底，差點進入監獄後發憤圖強成為女醫生的故事。這部提到親情、友情、愛情的部分，不少觀眾也表示是一部給人很溫暖、療癒的劇。
＊《雲畫的月光》：朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延主演
以19世紀的朝鮮為背景，講述朝鮮第23代君主純祖的長子孝明世子和女扮男裝的愛情問題諮詢專家洪樂溫的宮中羅曼史，這部也是近年來討論度很高的古裝劇之一啊！（朴寶劍、金裕貞目前都在拍攝新劇，期待期待！）
＊《浪漫醫生金師傅》：韓石圭、柳演錫、徐玄振主演
講述想要贏過任何人的男醫生姜東柱和想要獲得認可的女醫生尹書靜，遇到怪才醫生金師傅後，領悟到真正的人生價值的故事。而韓石圭也拿到了當年的大賞，今年也拍攝了第二部， 話題、收視都一樣高！
＊《孤單又燦爛的神－鬼怪》： 孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜、陸星材主演
講述想要結束不朽生命的鬼怪與失憶的陰間使者以及自稱是「鬼怪新娘」少女的奇妙同居生活故事。在當年真的引發了一股「鬼怪」熱潮，同款場景、劇照、圍巾、玩偶等等，相信不少人都有跟上吧？
另外，還有雖然收視沒那麼亮眼，但討論度也是很高的《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》等，這一年真的出了不少好劇，大家就分享一下...自己看過那些啦！
（圖：各劇劇照）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究