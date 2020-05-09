严志媛x朴河宣x张慧珍确定演出《产后调理院》，尹博讨论中
韩剧 2020年5月9日 星期六10:00 草莓
预计在下半年播出的tvN新月火剧《产后调理院》，目前卡司已敲定严志媛、朴河宣与张慧珍，而尹博出演与否仍在讨论中。
《产后调理院》顾名思义将以产后调理院（坐月子中心）为背景，围绕著身为高龄产妇的主角「贤珍」所展开的「生育灾难喜剧」，由擅长黑色喜剧、《机智牢房生活》与《大林》（Big Forest）的朴秀元导演执导。
严志媛饰演女主角「吴贤珍」，在公司是最年轻的理事，在产后调理院里却是最高龄的产妇；朴河宣饰演产妇「赵恩静」，为了孩子什么都愿意做，是相当追求完美的妈妈；张慧珍饰演产后调理院院长「崔惠淑」。
尹博今年的邀约纷至沓来，主演的《爱情是Beautiful，人生是Wonderful》3月底刚收官，期间还客串了《梨泰院CLASS》和《双甲路边摊》，也接演了《Search》。粉丝们仍然相当期待尹博接演《产后调理院》，能够上位担任第一男主角。
另外，车太铉的母亲、配音员崔秀敏也将加入《产后调理院》演出调理员，将成为她的演员出道作品。
（图：C-JeS Ent、KEYEAST、IOK Company、Npioe Entertainment、Daum）
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