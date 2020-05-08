《金牌救援》姜斗基再現投手丘！演員河道權今晚為KBO開球
明星 2020年5月8日 星期五10:00 草莓
河道權受邀為KBO聯賽（韓國職業棒球賽事）培證英雄隊（Kiwoom英雄隊）開球，期待再現Dreams王牌投手姜斗基英姿！
KBO 5月5日本週二已正式開打，今日「培證英雄」首戰將對上「韓華鷹」，於韓國晚間6點30分首爾高尺巨蛋開打，邀請演員河道權開球。
河道權今年在棒球題材電視劇《Stove League：金牌救援》中飾演棒球選手「姜斗基」，不僅是國家隊一號先發投手，也是國內聯賽「Dreams」陣中王牌投手，對於Dreams從墊底翻身有相當大的助力。因為電視劇熱播，河道權人氣也隨之高漲。
河道權在演出《金牌救援》前對棒球興趣並不高，只知道兒子是培證英雄死忠球迷，在為了演棒球選手而接受訓練、融入姜斗基一角的期間，才漸漸愛上了棒球，甚至加入了藝人組成的明星棒球隊。綜藝節目《全知干預視角》最新一集，還能看見他與同劇演員們趙漢善、車燁還有李龍宇一同打棒球。
KBO目前尚未開放球迷進場，河道權表示雖然無法聽見觀眾席上球迷的吶喊，但能夠擔任開球嘉賓站上高尺巨蛋球場，已感到非常榮幸，並且希望新冠肺炎疫情能儘早結束，期望再次聽見球迷吶喊聲充滿球場。
KBO除了在韓國國內各家電視台以及KBO TV網路直播，海外觀眾可由NAVER SPORTS免費收看網路直播。
（圖：SBS）
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